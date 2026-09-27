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Харкову потрібні субвенції, щоб відбудовувати житло – Терехов

Суспільство 19:09   27.09.2026
Оксана Якушко
Харкову потрібні субвенції, щоб відбудовувати житло – Терехов

Можливості міського бюджету щодо відновлення пошкодженого житла обмежені, розповів у телемарафоні мер Харкова Ігор Терехов.

Таких наслідків після обстрілів, як у Харкові, немає у жодному великому місті України, нагадав Терехов.

«Дуже багато розтрощеного житла, де люди сьогодні не мають можливості жити. 160 тисяч мешканців міста Харкова опинилися без даху над головою. Але дуже багато людей не виїжджало з Харкова, вони орендують житло. У разі необхідності ми надаємо гуртожитки. Там не такі умови, як у готелях, але ж більш-менш непогані. Але чудово розуміло, що сьогодні дуже важлива відбудова житла. Бо коли людина має своє житло, вона не бачить необхідності виїжджати ані з міста, ані з країни взагалі. Тож сьогодні на рівні держави потрібні субвенції, щоб ми відбудовували житло. Бо можливості міського бюджету обмежені. Ми дуже багато зробили: 10 тисяч житлових будинків постраждали під час війни і 4 тисячі будинків власним коштом чи коштом держави ми відбудували та відновили», – розповів Терехов.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Вересня 2026 в 19:09;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Можливості міського бюджету щодо відновлення пошкодженого житла обмежені, розповів у телемарафоні мер Харкова Ігор Терехов.".