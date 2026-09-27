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Росіяни запускають FPV-дрони в тил, заходячи до сірої зони Харківщини – ISW

Фронт 14:00   27.09.2026
Оксана Якушко
Росіяни запускають FPV-дрони в тил, заходячи до сірої зони Харківщини – ISW

Росіяни також формують на полі бою схему, що нагадує шахівницю, відзначають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Представник української бригади, що діє на півночі Харківської області, заявив 26 вересня, що невеликі російські інфільтраційні групи намагаються обійти українські позиції, щоб використати слабкі місця та прогалини між ними, формуючи на полі бою схему, що нагадує шахівницю. Він додав, що росіяни також переміщують точки запуску FPV-дрона все далі у спірну «сіру зону», щоб збільшити дальність дії FPV-дронів у тилу України.

ISW має у своєму розпорядженні докази, що російські сили проводять інфільтраційні місії, які пізніше російські джерела використовують для тверджень про захоплення спірної території, але які не контролюють. Росіяни раніше проводили подібні операції з проникнення у напрямку Волоховського (на схід від Вовчанська) та Івашкінського (на північний схід від Великого Бурлука).

Українські війська зберегли позиції у напрямку Великого Бурлука. Російські війська завдали удару по українській позиції на південний схід від Зарубінки (північний схід від Великого Бурлука), згідно з даними геолокаційних відеозаписів, опублікованих 25 вересня, що вказує на те, що СОУ зберігають позиції в цьому районі, всупереч заявам РФ.

Росіяни намагаються просунутися у напрямку Великого Бурлука. 25 вересня українські війська завдали ударів по російських позиціях на північний схід від Чавунівки та у Довжанці (обидві точки розташовані на північний схід від Великого Бурлука) після російських операцій із проникнення, вважають в ISW.

Контратаки України на північ від Куп’янська посилюють тиск на російське Західне угруповання з метою витіснити окупантів із західного берега річки Оскіл. Там російське угруппування відповідає за Куп’янськ, Борову та Лиманський напрямок. Її основні зусилля зосереджені на проведенні наступальних операцій на Лиманському напрямку. Українські контратаки як у напрямку Лимана, так і в напрямку Куп’янська, ймовірно, знижують здатність росіян захищати свої передові позиції на західному березі річки Оскіл у напрямку Куп’янська.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Вересня 2026 в 14:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни також формують на полі бою схему, що нагадує шахівницю, відзначають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).".