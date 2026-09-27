Новини Харкова — головне за 27 вересня: Ізюм без світла, атаки на фронті

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

10:39

Двоє загиблих, семеро поранених за добу на Харківщині

Минулої доби від ворожих ударів постраждали Харків і 21 населений пункт Харківської області, повідомили в ХОВА.

Росіяни обстрілювали Харків та населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів, уточнила Нацполіція.

Росіяни обстрілювали Харків та населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів, уточнила Нацполіція.

Проти цивільного населення росіяни застосовували ракету, РСЗВ і БпЛА. Зокрема, 1 БпЛА типу «Герань-2», 2 БпЛА типу «Молнія», 15 fpv-дронів і 23 БпЛ.

Внаслідок обстрілів 2 людей загинули, постраждали 7 людей, зокрема 4 дітей.

У с. Лебʼяже Пролісненської громади Чугуївського району росіяни вдарили з РСЗВ. Влучання сталося в багатоквартирний житловий будинок. Поранений 13-річний хлопчик, зазнали гострої реакції на стрес 56-річний чоловік, 32-річна жінка та хлопчики 12 і 5 років. Пошкоджені автівки і скління вікон у будинках.

Біля с. Питомник Дергачівської громади загинув 50-річний чоловік, зазнала поранень 73-річна жінка, але від госпіталізації відмовилася.

Між с. Шуби і с. Сінне, на польовій дорозі, ворог поцілив дронами по автомобілю загинув 50-річний чоловік, зазнав поранень 16-річний хлопець.

60-річний житель села Нижче Солоне, перебуваючи на городі, підняв невідомий предмет, що здетонував. З вибуховими пораненнями його доставили до харківської лікарні.

09:15

Удар по Ізюму – частина міста залишилася без світла

27 вересня, о 01:30 росіяни завдали удару по місту Ізюм, застосувавши реактивну систему залпового вогню (РСЗВ), повідомляє Ізюмська МВА.

Влучання зафіксували в районі Замостя. Внаслідок атаки пошкоджений приватний житловий будинок. Про постраждалих і поранених інформації не було.

Також через ворожі удари з 04.40 без світла залишилися абоненти центральної та південної частини Ізюму.

08:30

Шість атак за минулу добу на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни тричі атакували позиції підрозділів СОУ біля населених пунктів Лиман, Тернова та Козача Лопань, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку окупанти тричі йшли на штурм у бік Куп’янська, Радьківки та Куп’янська-Вузлового.