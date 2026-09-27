Live
  • Нд 27.09.2026
  • Харків  +14°С
  • USD 44.97
  • EUR 51.12

Новини Харкова — головне за 27 вересня: Ізюм без світла, атаки на фронті

Події 10:39   27.09.2026
Оксана Якушко
Новини Харкова — головне за 27 вересня: Ізюм без світла, атаки на фронті

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

10:39

Двоє загиблих, семеро поранених за добу на Харківщині

Минулої доби від ворожих ударів постраждали Харків і 21 населений пункт Харківської області, повідомили в ХОВА.

Росіяни обстрілювали Харків та населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів, уточнила Нацполіція.

Росіяни обстрілювали Харків та населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів, уточнила Нацполіція.

Проти цивільного населення росіяни застосовували ракету, РСЗВ і БпЛА. Зокрема, 1 БпЛА типу «Герань-2», 2 БпЛА типу «Молнія», 15 fpv-дронів і 23 БпЛ.

Внаслідок обстрілів 2 людей загинули, постраждали 7 людей, зокрема 4 дітей.

У с. Лебʼяже Пролісненської громади Чугуївського району росіяни вдарили з РСЗВ. Влучання сталося в багатоквартирний житловий будинок. Поранений 13-річний хлопчик, зазнали гострої реакції на стрес 56-річний чоловік, 32-річна жінка та хлопчики 12 і 5 років. Пошкоджені автівки і скління вікон у будинках.

Біля с. Питомник Дергачівської громади загинув 50-річний чоловік, зазнала поранень 73-річна жінка, але від госпіталізації відмовилася.

Між с. Шуби і с. Сінне, на польовій дорозі, ворог поцілив дронами по автомобілю загинув 50-річний чоловік, зазнав поранень 16-річний хлопець.

60-річний житель села Нижче Солоне, перебуваючи на городі, підняв невідомий предмет, що здетонував. З вибуховими пораненнями його доставили до харківської лікарні.

09:15

Удар по Ізюму – частина міста залишилася без світла

27 вересня, о 01:30 росіяни завдали удару по місту Ізюм, застосувавши реактивну систему залпового вогню (РСЗВ), повідомляє Ізюмська МВА.

Влучання зафіксували в районі Замостя. Внаслідок атаки пошкоджений приватний житловий будинок. Про постраждалих і поранених інформації не було.

Також через ворожі удари з 04.40 без світла залишилися абоненти центральної та південної частини Ізюму.

08:30

Шість атак за минулу добу на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни тричі атакували позиції підрозділів СОУ біля населених пунктів Лиман, Тернова та Козача Лопань, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку окупанти тричі йшли на штурм у бік Куп’янська, Радьківки та Куп’янська-Вузлового.

Читайте також: Сьогодні 27 вересня 2026 року: яке свято і день в історії

Автор: Оксана Якушко

Популярно

Новини Харкова — головне за 27 вересня: Ізюм без світла, атаки на фронті
Новини Харкова — головне за 27 вересня: Ізюм без світла, атаки на фронті
27.09.2026, 10:39
Сьогодні 27 вересня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 27 вересня 2026: яке свято та день в історії
27.09.2026, 06:00
З РСЗВ росіяни гатили по місту на Харківщині: наслідки
З РСЗВ росіяни гатили по місту на Харківщині: наслідки
27.09.2026, 08:29
Ресторан перед «родзинкою Харкова»: у суді понад рік не можуть знайти проєкт
Ресторан перед «родзинкою Харкова»: у суді понад рік не можуть знайти проєкт
26.09.2026, 18:58
Денні удари по Харкову: “прильоти” біля окружної та по об’єкту інфраструктури
Денні удари по Харкову: “прильоти” біля окружної та по об’єкту інфраструктури
26.09.2026, 17:54
Дощі та прохолода: якою буде погода у Харкові та області 27 вересня
Дощі та прохолода: якою буде погода у Харкові та області 27 вересня
26.09.2026, 19:56

Новини за темою:

26.09.2026
Чоловічий та жіночий погляд на трагедію: у Харкові відбулася гучна прем’єра
26.09.2026
Дощі та прохолода: якою буде погода у Харкові та області 27 вересня
26.09.2026
Ресторан перед «родзинкою Харкова»: у суді понад рік не можуть знайти проєкт
26.09.2026
Росіяни ракетою розбили будинок на Чугуївщині: серед постраждалих діти (фото)
26.09.2026
Денні удари по Харкову: “прильоти” біля окружної та по об’єкту інфраструктури


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Новини Харкова — головне за 27 вересня: Ізюм без світла, атаки на фронті», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Вересня 2026 в 10:39;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".