Live
  • Сб 26.09.2026
  • Харків  +12°С
  • USD 44.97
  • EUR 51.12

Зірки Національної опери у Харкові: чим завершився «Схід Опера Фест» (відео)

Культура 22:05   26.09.2026
Єлизавета Лисенко
Олена Нагорна
Зірки Національної опери у Харкові: чим завершився «Схід Опера Фест» (відео)

У Харківському національному академічному театрі опери та балету імені М. В. Лисенка відбувся гала-концерт на честь закриття національного фестивалю «Схід Опера Фест — 2026». Організатори назвали вечір «потужним акордом», який об’єднав на одній сцені харківських артистів та гостей із головних оперних сцен України.

За словами організаторів, «особливою окрасою вечора» стали виступи провідних майстрів Національної опери України — народних артистів Людмили Монастирської, Тетяни Анісімової, Олега Злакомана, Сергія Ковніра та Сергія Магера, народної артистки України, диригентки Алли Кульбаби та заслужених артистів України Алли Позняк та Віталія Білого.

«Ми планували, звичайно, не таку масштабну подію, а подію, яка б дала бачення нашим харків’янам про музичний театр України. Але коли ми стали звертатись  до наших керівників музичних театрів, і сказали: “давайте ми покажемо у нас в Харкові восени цього року вистави, які є музичними, які є українськими по контенту, і які було зроблено під час війни”, виявилося, що всі погодились приїхати», — зазначив директор ХНАТОБу Ігор Тулузов.

Як раніше повідомляла МГ «Об’єктив», фестиваль відвідали 18 театрів із 11 міст України, у тому числі з прифронтових.

Читайте також: “Кожен свою хату тримає”: Гнатковський у Харкові поділився баченням «Енеїди»

Автор: Єлизавета Лисенко, Олена Нагорна

Популярно

Зірки Національної опери у Харкові: чим завершився «Схід Опера Фест» (відео)
Зірки Національної опери у Харкові: чим завершився «Схід Опера Фест» (відео)
26.09.2026, 22:05
Харків’яни поїхали на дачу, і їхню автівку атакував FPV-дрон: водій загинув
Харків’яни поїхали на дачу, і їхню автівку атакував FPV-дрон: водій загинув
26.09.2026, 15:13
Новини Харкова – головне за 26 вересня: “прильоти” по місту, атака на дачників
Новини Харкова – головне за 26 вересня: “прильоти” по місту, атака на дачників
26.09.2026, 21:12
Ресторан перед «родзинкою Харкова»: у суді понад рік не можуть знайти проєкт
Ресторан перед «родзинкою Харкова»: у суді понад рік не можуть знайти проєкт
26.09.2026, 18:58
Дощі та прохолода: якою буде погода у Харкові та області 27 вересня
Дощі та прохолода: якою буде погода у Харкові та області 27 вересня
26.09.2026, 19:56
Вдалося евакуювати до Харкова: як дитина опинилась у зоні активних боїв (фото)
Вдалося евакуювати до Харкова: як дитина опинилась у зоні активних боїв (фото)
26.09.2026, 11:16

Новини за темою:

26.09.2026
Чоловічий та жіночий погляд на трагедію: у Харкові відбулася гучна прем’єра
17.09.2026
У центрі Харкова з’явилися осінні інсталяції
12.09.2026
“Кожен свою хату тримає”: Гнатковський у Харкові поділився баченням «Енеїди»
24.08.2026
“Найважливіша культурна подія за роки війни”: у Харкові стартував фестиваль
09.05.2026
“Чекали цілий рік”: у Харкові збиралися аніме-герої та персонажі зі Star Wars


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Зірки Національної опери у Харкові: чим завершився «Схід Опера Фест» (відео)», то перегляньте більше у розділі Культура на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2026 в 22:05;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Єлизавета Лисенко, Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківському національному академічному театрі опери та балету імені М. В. Лисенка відбувся гала-концерт на честь закриття національного фестивалю «Схід Опера Фест — 2026».".