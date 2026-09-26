Зірки Національної опери у Харкові: чим завершився «Схід Опера Фест» (відео)

У Харківському національному академічному театрі опери та балету імені М. В. Лисенка відбувся гала-концерт на честь закриття національного фестивалю «Схід Опера Фест — 2026». Організатори назвали вечір «потужним акордом», який об’єднав на одній сцені харківських артистів та гостей із головних оперних сцен України.

За словами організаторів, «особливою окрасою вечора» стали виступи провідних майстрів Національної опери України — народних артистів Людмили Монастирської, Тетяни Анісімової, Олега Злакомана, Сергія Ковніра та Сергія Магера, народної артистки України, диригентки Алли Кульбаби та заслужених артистів України Алли Позняк та Віталія Білого.

«Ми планували, звичайно, не таку масштабну подію, а подію, яка б дала бачення нашим харків’янам про музичний театр України. Але коли ми стали звертатись до наших керівників музичних театрів, і сказали: “давайте ми покажемо у нас в Харкові восени цього року вистави, які є музичними, які є українськими по контенту, і які було зроблено під час війни”, виявилося, що всі погодились приїхати», — зазначив директор ХНАТОБу Ігор Тулузов.

Як раніше повідомляла МГ «Об’єктив», фестиваль відвідали 18 театрів із 11 міст України, у тому числі з прифронтових.