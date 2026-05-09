“Чекали цілий рік”: у Харкові збиралися аніме-герої та персонажі зі Star Wars

Культура 13:11   09.05.2026
Єлизавета Лисенко
Олена Нагорна
Косплей-фестиваль відбувся у ТРЦ “Дафі” у Харкові минулими вихідними. Захід проходив у форматі конкурсу, де були три призові місця та окрема дитяча номінація, а також приз глядацьких симпатій. Переможці отримали грошову винагороду.

“Косплей — це перевтілення в улюбленого персонажа з аніме, ігор, манги, фільмів, або, навіть персонажа, створеного за допомогою власної уяви”, – пояснила МГ “Об’єктив” Мʼята.

На фестивалі були учасники усіх вікових груп — від підлітків та дітей 5-6 років, до найстаршого конкурсанта 50 років. Також були присутні косплеєри з інших міст, які спеціально приїхали до Харкова, щоби взяти участь у конкурсі на найкращий костюм.

Дарʼя та Афіна живуть у Дніпрі. Дівчата вже кілька років займаються косплеєм. “Я виїжджала з Харкова у Дніпро, і зараз повернулась у Харків на фестиваль, дуже приємно було побачити рідне місто!” – розповідає Афіна.

Дівчата похизувались своїми яскравими костюмами, які виготовили власноруч. “Я обожнюю щось майструвати, малювати. Якщо ви творча людина і любите щось робити руками, косплей — ідеальний варіант для вас”, — підкреслила Дарʼя. Дівчина вперше була у Харкові, саме Афіна запросила подругу до рідного міста.

У ролі суддів були справжні профі цього мистецтва — досвідчені косплеєри, крафтери зрбої, вігмейкери (люди, що займаються виготовленням або вкладанням перук – ред.).

“Перше місце зайняв косплеєр Сергій з персонажем зі Star Wars, і ця нагорода повністю заслужена! Костюм був просто неймовірний”, – розповіла Марія.

Марія та Артем — пара, вони познайомились у телеграмі і їхня дружба та, згодом, стосунки завʼязались завдяки спільному інтересу — улюбленій грі та мистецтві косплею.

“Ми дуже втомлені, але у захваті! Ми чекали на цей фестиваль цілий рік. На жаль, зараз дуже рідко проходять такі заходи, але ми сподіваємось, що надалі фестивалі проходитимуть частіше”, – поділився враженнями Артем.

Автор: Єлизавета Лисенко, Олена Нагорна
