Комфортне тепло. Прогноз погоди на 9 травня у Харкові й області

Погода 20:17   08.05.2026
Оксана Якушко
Прогноз погоды на субботу, 9 мая, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

У Харківській області прогнозують мінливу хмарність ⛅️. День пройде без істотних опадів.

Вітер очікують південно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 10 до 15° тепла, вдень від 21 до 26°.

 

У Харкові день прогнозують без істотних опадів.

Вітер очікують південно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі становитиме 11 – 13° тепла, вдень прогріється до 22 – 24°.

Как сообщала ранее МГ “Объектив”, 7 мая в Харькове зафиксировали новый температурный рекорд — такой жары в мае не было с 1967 года.

