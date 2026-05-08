Комфортне тепло. Прогноз погоди на 9 травня у Харкові й області
Прогноз погоды на субботу, 9 мая, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
У Харківській області прогнозують мінливу хмарність ⛅️. День пройде без істотних опадів.
Вітер очікують південно-західний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 10 до 15° тепла, вдень від 21 до 26°.
У Харкові день прогнозують без істотних опадів.
Вітер очікують південно-західний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі становитиме 11 – 13° тепла, вдень прогріється до 22 – 24°.
Как сообщала ранее МГ “Объектив”, 7 мая в Харькове зафиксировали новый температурный рекорд — такой жары в мае не было с 1967 года.
- • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2026 в 20:17;