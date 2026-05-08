Згоріли рідкісні сорти інжиру: в Харкові палав науковий інститут (фото, відео)
Сьогодні, 8 травня, вночі в Харкові сталася масштабна пожежа на території Інституту рослинництва ім. В. Юр’єва НААН, повідомив його головний науковий співробітник Сергій Авраменко.
“Згоріли десятки погребів з підсобними приміщеннями, якими користувалися співробітники інституту. Люди втратили усі запаси продуктів та особисті речі. Чудом вогонь не дістався до нашого житлового будинку, від вогню нас відділяло лише кілька метрів”, – пише Авраменко.
Відео: Сергій Авраменко
За його словами, постраждалих внаслідок пожежі немає. Але згоріло майно.
“Також згоріла частина нашої сімейної колекції рідкісних сортів інжиру, які зберігалися в одному з погребів. Іншу частину рослин чудом вдалося врятувати. Але тепер невідомо де і як зберігати вцілілі рослини взимку”, – зазначив Авраменко.
Він також розповів, що загоряння не могли загасити понад три години, і пояснив чому.
“Оскільки пожежні машини не могли під’їхати близько до вогню через велику перешкоду – земляний ров, який викопали ще кілька років тому з ініціативи колишнього керівництва інституту (зрізали труби опалення). Я не один раз просив засипати той ров, писав відповідну заяву на ім’я в. о. директора, але мої прохання та заяви з незрозумілих причин були відхилені!”, – пояснив агроном.
Відео: Сергій Авраменко
Читайте також: Трагедія в Харкові: дитина випала з вікна, травми виявилися смертельними
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: институт, новини Харкова, пожежа;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Згоріли рідкісні сорти інжиру: в Харкові палав науковий інститут (фото, відео)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2026 в 12:38;