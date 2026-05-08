Згоріли рідкісні сорти інжиру: в Харкові палав науковий інститут (фото, відео)

Сьогодні, 8 травня, вночі в Харкові сталася масштабна пожежа на території Інституту рослинництва ім. В. Юр’єва НААН, повідомив його головний науковий співробітник Сергій Авраменко.

“Згоріли десятки погребів з підсобними приміщеннями, якими користувалися співробітники інституту. Люди втратили усі запаси продуктів та особисті речі. Чудом вогонь не дістався до нашого житлового будинку, від вогню нас відділяло лише кілька метрів”, – пише Авраменко.

Відео: Сергій Авраменко

За його словами, постраждалих внаслідок пожежі немає. Але згоріло майно.

“Також згоріла частина нашої сімейної колекції рідкісних сортів інжиру, які зберігалися в одному з погребів. Іншу частину рослин чудом вдалося врятувати. Але тепер невідомо де і як зберігати вцілілі рослини взимку”, – зазначив Авраменко.

Він також розповів, що загоряння не могли загасити понад три години, і пояснив чому.

“Оскільки пожежні машини не могли під’їхати близько до вогню через велику перешкоду – земляний ров, який викопали ще кілька років тому з ініціативи колишнього керівництва інституту (зрізали труби опалення). Я не один раз просив засипати той ров, писав відповідну заяву на ім’я в. о. директора, але мої прохання та заяви з незрозумілих причин були відхилені!”, – пояснив агроном.

Відео: Сергій Авраменко