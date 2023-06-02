У Харкові Інститут радіофізики та електроніки переплатив за світло 400 тис грн

У Харкові прокуратура через суд домоглась стягнення з ТОВ надміру сплачених коштів.

За даними Харківської обласної прокуратури, у 2021 році Інститутом радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України було проведено відкриті торги щодо закупівлі послуг з електропостачання. Переможцем визнали ТОВ, з яким і було укладено відповідний договір.

«Однак надалі між сторонами було укладено додаткові угоди, якими суттєво зменшено обсяги предмета закупівлі та збільшено ціну за одиницю товару. Укладення додаткових угод проведено безпідставно та не відповідає тендерній документації і очікуванням замовника щодо витрачання бюджетних коштів», – зазначили в прокуратурі.

Господарський суд Харківської області задовольнив позов прокуратури до ТОВ про визнання недійсними додаткових угод та стягнення майже 400 тис. грн.

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