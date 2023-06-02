Live
  • П’ятниця 02.06.2023
    • Харків
  •   +23°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.15
    • 🟢

У Харкові Інститут радіофізики та електроніки переплатив за світло 400 тис грн

Суспільство 11:38   02.06.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові Інститут радіофізики та електроніки переплатив за світло 400 тис грн Фото: Харківська обласна прокуратура

 У Харкові прокуратура через суд домоглась стягнення з ТОВ надміру сплачених коштів.

За даними Харківської обласної прокуратури, у 2021 році Інститутом радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України було проведено відкриті торги щодо закупівлі послуг з електропостачання. Переможцем визнали ТОВ, з яким і було укладено відповідний договір.

«Однак надалі між сторонами було укладено додаткові угоди, якими суттєво зменшено обсяги предмета закупівлі та збільшено ціну за одиницю товару. Укладення додаткових угод проведено безпідставно та не відповідає тендерній документації і очікуванням замовника щодо витрачання бюджетних коштів», – зазначили в прокуратурі.

Господарський суд Харківської області задовольнив позов прокуратури до ТОВ про визнання недійсними додаткових угод та стягнення майже 400 тис. грн.

Читайте також: У громаді на Харківщині відключення світла

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Терехов заявив, що з 1 вересня школярів Харкова хочуть посадити за парти
Терехов заявив, що з 1 вересня школярів Харкова хочуть посадити за парти
02.06.2023
Удар по Харкову: жінку з-під завалів патрульним допомагали дістати містяни
Удар по Харкову: жінку з-під завалів патрульним допомагали дістати містяни
02.06.2023
Вибухи в Харкові. Ворог ударив ракетами по Індустріальному району – Терехов
Вибухи в Харкові. Ворог ударив ракетами по Індустріальному району – Терехов
01.06.2023
Авіаудари по Ківшарівці: у селищі відремонтували пошкоджені газопроводи
Авіаудари по Ківшарівці: у селищі відремонтували пошкоджені газопроводи
02.06.2023
На Харківщині перекривають трасу: як об’їхати (схема)
На Харківщині перекривають трасу: як об’їхати (схема)
02.06.2023
Біля кордону з Харківщиною знищили противника та його техніку (відео)
Біля кордону з Харківщиною знищили противника та його техніку (відео)
02.06.2023

Новини за темою:

11:38
У Харкові Інститут радіофізики та електроніки переплатив за світло 400 тис грн
11:17
«Блок Кернеса» без Кернеса: син покійного мера звернувся до суду (документ)
10:09
“Закладник”, який постачав Харків PVP, сяде на шість років
09:49
У громаді на Харківщині відключення світла
00:00
“Почесний” Суркіс: аргументи депутатів облради та поіменне голосування

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У Харкові Інститут радіофізики та електроніки переплатив за світло 400 тис грн»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2023 в 11:38;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що " У Харкові прокуратура через суд домоглась стягнення з ТОВ надміру сплачених коштів.".