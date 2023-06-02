У громаді на Харківщині відключення світла
Про відключення електрики повідомив мер Первомайського на Харківщині Микола Бакшеєв. За його даними, світло вимкнули планово.
“У зв’язку із проведенням Первомайським РЕМ планових ремонтних робіт відбудеться відключення електропостачання 2.06.2023 з 09:00 до 17:00”, – за фактом попередив Бакшеєв.
За його даними, у Первомайському без світла до 17:00 залишилися вулиці: 4-й Мікрорайон; Аграрна; Ботанічна; Будівельна; Громадська; Заводська; Залізнична; Зелена; Кільцева; Кооперативна; Копцова; Миру; Ринкова; Сінна; Соборна; Спортивна; Фізкультурна; Харківська; Хлібна; Центральна та проспект Незалежності.
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Крім того, світла немає на деяких вулицях села Радомислівка, у селі Калинівка та селищі Високе.
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Ви читали новину: «У громаді на Харківщині відключення світла»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2023 в 09:49;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про відключення електрики повідомив мер Первомайського на Харківщині Микола Бакшеєв. За його даними, світло вимкнули планово".