У громаді на Харківщині відключення світла

Про відключення електрики повідомив мер Первомайського на Харківщині Микола Бакшеєв. За його даними, світло вимкнули планово.

“У зв’язку із проведенням Первомайським РЕМ планових ремонтних робіт відбудеться відключення електропостачання 2.06.2023 з 09:00 до 17:00”, – за фактом попередив Бакшеєв.

За його даними, у Первомайському без світла до 17:00 залишилися вулиці: 4-й Мікрорайон; Аграрна; Ботанічна; Будівельна; Громадська; Заводська; Залізнична; Зелена; Кільцева; Кооперативна; Копцова; Миру; Ринкова; Сінна; Соборна; Спортивна; Фізкультурна; Харківська; Хлібна; Центральна та проспект Незалежності.

Крім того, світла немає на деяких вулицях села Радомислівка, у селі Калинівка та селищі Високе.