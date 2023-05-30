Кіловат електроенергії для українців дорожчає більш ніж на гривню з 1 червня

Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення до 2,64 гривні за кіловат-годину, повідомили з посиланням на джерела в уряді видання “РБК-Україна” та “Економічна правда”.

Як пишуть ЗМІ, міністр енергетики Герман Галущенко вніс постанову про підвищення тарифу на електроенергію для населення в терміновому порядку, і її схвалили.

В етері нацмарафону Галущенко підтвердив підвищення тарифу з 1 червня і пояснив, що причина – це обстріли росіянами енергетичної інфраструктури України протягом минулої зими.

“Масштабна кампанія з ремонту та відновлення як генерації, так і мереж потребує фінансування. Ми втратили велику кількість генерувальних потужностей, за допомогою яких ми й підтримували відповідний пільговий тариф. Ми говоримо про Каховську станцію, Запорізьку. Сьогодні ситуація дійсно критична. Ми намагалися шукати різні варіанти, щоб підготуватися. Тобто якщо ми цього разу цього не зробимо, то наступної зими матимемо проблеми зі світлом”, – заявив міністр.

Як повідомлялося, Нацкомісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), пропонувала встановити тариф для населення на рівні 2,88 гривні за кіловат-годину (з ПДВ). Тобто більший, ніж зрештою затвердив Кабмін, зазначив Галущенко.

“Це питання виживання енергосистеми та підготовка до наступної зими”, – додав він.