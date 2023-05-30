Киловатт электроэнергии для украинцев дорожает более чем на гривну с 1 июня
Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения до 2,64 гривны за киловатт-час, сообщили со ссылкой на источники в правительстве издания «РБК-Украина» и «Экономическая правда».
Как пишут СМИ, министр энергетики Герман Галущенко внес постановление о повышении тарифа на электроэнергию для населения в срочном порядке, и его одобрили.
В эфире нацмарафона Галущенко подтвердил повышение тарифа с 1 июня и объяснил, что причина — это обстрелы россиянами энергетической инфраструктуры Украины в течение прошлой зимы.
«Масштабная кампания по ремонту и восстановлению как генерации, так и сетей требует финансирования. Мы потеряли большое количество генерирующих мощностей, с помощью которых мы и поддерживали соответствующий льготный тариф. Мы говорим о Каховской станции, Запорожской. Сегодня ситуация действительно критическая. Мы пытались искать разные варианты, чтобы подготовиться. То есть, если мы в этот раз этого не сделаем, то следующей зимой будем иметь проблемы со светом», — заявил министр.
Как сообщалось, Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предлагала установить тариф для населения на уровне 2,88 гривны за киловатт-час (с НДС). То есть, больше, чем в итоге утвердил Кабмин, отметил Галущенко.
«Это вопрос выживания энергосистемы и подготовка к следующей зиме», — добавил он.
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- • Дата публикации материала: 30 мая 2023 в 20:01;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения до 2,64 гривны за киловатт-час, сообщили со ссылкой на источники в правительстве издания «РБК-Украина» и «Экономическая правда».".