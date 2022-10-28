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1,44 и 1,68: тарифы на электроэнергию заморозили до конца отопительного сезона

Общество 21:53   28.10.2022
Елена Нагорная
1,44 и 1,68: тарифы на электроэнергию заморозили до конца отопительного сезона

Цена на электроэнергию для украинцев останется неизменной до конца отопительного сезона. Соответствующее постановление сегодня принял Кабмин.

Нынешние тарифы действуют с 1 октября 2021 года, пишет Министерство энергетики Украины.

Для индивидуальных бытовых потребителей это — 1,44 грн/кВт ч при потреблении до 250 кВт ч в месяц и 1,68 грн/кВт ч — более 250 кВт ч в месяц;

1,68 грн/кВт ч независимо от объема потребления — для коллективных бытовых потребителей; общежитий; для юридических лиц, являющихся собственниками или балансодержателями имущества, используемого для поселения ВПЛ; в дачных и дачно-строительных кооперативах, садовых обществах, гаражно-строительных кооперативах на технические цели и освещение территории; для религиозных организаций.

Также этот тариф действует в многоквартирных жилых домах при использовании электроэнергии для технических целей.

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Льготные цены на электроэнергию будут сохраняться до 31 марта 2023 года.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 октября 2022 в 21:53;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Цена на электроэнергию для украинцев останется неизменной до конца отопительного сезона. Соответствующее постановление сегодня принял Кабмин.".