1,44 и 1,68: тарифы на электроэнергию заморозили до конца отопительного сезона
Цена на электроэнергию для украинцев останется неизменной до конца отопительного сезона. Соответствующее постановление сегодня принял Кабмин.
Нынешние тарифы действуют с 1 октября 2021 года, пишет Министерство энергетики Украины.
Для индивидуальных бытовых потребителей это — 1,44 грн/кВт ч при потреблении до 250 кВт ч в месяц и 1,68 грн/кВт ч — более 250 кВт ч в месяц;
1,68 грн/кВт ч независимо от объема потребления — для коллективных бытовых потребителей; общежитий; для юридических лиц, являющихся собственниками или балансодержателями имущества, используемого для поселения ВПЛ; в дачных и дачно-строительных кооперативах, садовых обществах, гаражно-строительных кооперативах на технические цели и освещение территории; для религиозных организаций.
Также этот тариф действует в многоквартирных жилых домах при использовании электроэнергии для технических целей.
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Льготные цены на электроэнергию будут сохраняться до 31 марта 2023 года.
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- • Дата публикации материала: 28 октября 2022 в 21:53;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Цена на электроэнергию для украинцев останется неизменной до конца отопительного сезона. Соответствующее постановление сегодня принял Кабмин.".