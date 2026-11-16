Live
  • Пн 16.11.2026
  • Харьков  +4°С
  • USD 45.43
  • EUR 50.22

Поступили 400 млн грн на восстановление 11 домов в Харькове и области – ОВА

Общество 15:32   16.11.2026
Елена Нагорная
Виктория Яковенко
Подпишитесь на нас в Google
Поступили 400 млн грн на восстановление 11 домов в Харькове и области – ОВА

Около 400 млн грн от Кабмина на восстановление 11 поврежденных многоквартирных домов в Харькове и области наконец-то поступили. Об этом сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов во время пресс-конференции 16 ноября.

Он напомнил, что эти деньги должны были получить еще в январе. По словам Синегубова, средства должны освоить до конца этого года.

Напомним, в сентябре начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал, что Кабмин выделил средства на восстановление поврежденных обстрелов домов в Харьковской области. По его словам, речь шла о четырех многоквартирных домах в Харькове: на улицах Натальи Ужвий, Свободы, Академика Павлова и Бучмы. Также будут восстановлены три многоквартирных дома и общежитие в Дергачах и по одному многоквартирному дому в Изюме, Балаклее и Чугуеве. В общем было предусмотрено 398,3 млн грн.

Уже в октябре Синегубов сообщал, что руководство области работает с Минфином для разблокирования платежей подрядчикам, восстанавливающим дома в Харькове и других городах области. Он отмечал, что работы подрядчики выполняли в долг, так что с ними необходимо рассчитаться.

Читайте также: Купол за 40 млн и новые сетки: Синегубов – о защите Харькова от FPV-дронов

Автор: Елена Нагорная, Виктория Яковенко

Новости по теме:

16.11.2026
Кто возглавил департамент восстановления Харьковского горсовета, сообщил ХАЦ
24.10.2026
Мэрия и бизнес обратились в Кабмин, чтобы вернуть субвенции Харькову
16.11.2026
Купол за 40 млн и новые сетки: Синегубов – о защите Харькова от FPV-дронов
13.11.2026
Как строят подземную больницу в Харькове, показали Офису Президента
22.10.2026
Первого зама Синегубова согласовал Кабмин: кто такой Дмитрий Лунин

Популярно

Атакован Крымский мост: движение ограничено, застряли тысячи авто, повело арку
Атакован Крымский мост: движение ограничено, застряли тысячи авто, повело арку
16.11.2026, 09:42
Кто возглавил департамент восстановления Харьковского горсовета, сообщил ХАЦ
Кто возглавил департамент восстановления Харьковского горсовета, сообщил ХАЦ
16.11.2026, 12:14
Как будут отключать свет на Харьковщине в понедельник – графики
Как будут отключать свет на Харьковщине в понедельник – графики
16.11.2026, 07:08
Сегодня 16 ноября 2026: какой день в истории
Сегодня 16 ноября 2026: какой день в истории
16.11.2026, 06:00
Фото с мест «прилетов» в Харькове и пригороде показала прокуратура
Фото с мест «прилетов» в Харькове и пригороде показала прокуратура
16.11.2026, 10:37
Новости Харькова 16 ноября 2026 года – главное за день
Новости Харькова 16 ноября 2026 года – главное за день
16.11.2026, 15:40


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Google, WhatsApp, Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Поступили 400 млн грн на восстановление 11 домов в Харькове и области – ОВА», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 16 ноября 2026 в 15:32;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 400 млн грн от Кабмина на восстановление 11 поврежденных многоквартирных домов в Харькове и области наконец-то поступили.".