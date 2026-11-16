Поступили 400 млн грн на восстановление 11 домов в Харькове и области – ОВА

Около 400 млн грн от Кабмина на восстановление 11 поврежденных многоквартирных домов в Харькове и области наконец-то поступили. Об этом сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов во время пресс-конференции 16 ноября.

Он напомнил, что эти деньги должны были получить еще в январе. По словам Синегубова, средства должны освоить до конца этого года.

Напомним, в сентябре начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал, что Кабмин выделил средства на восстановление поврежденных обстрелов домов в Харьковской области. По его словам, речь шла о четырех многоквартирных домах в Харькове: на улицах Натальи Ужвий, Свободы, Академика Павлова и Бучмы. Также будут восстановлены три многоквартирных дома и общежитие в Дергачах и по одному многоквартирному дому в Изюме, Балаклее и Чугуеве. В общем было предусмотрено 398,3 млн грн.

Уже в октябре Синегубов сообщал, что руководство области работает с Минфином для разблокирования платежей подрядчикам, восстанавливающим дома в Харькове и других городах области. Он отмечал, что работы подрядчики выполняли в долг, так что с ними необходимо рассчитаться.