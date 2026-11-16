Фото с мест «прилетов» в Харькове и пригороде показала прокуратура

Шесть человек пострадали в результате «прилетов» в Харькове и пригороде в течение минувших суток, пишут в облпрокуратуре.

«По данным следствия, 15 ноября около 22:10 в поселке Песочин Харьковского района в результате попадания вражеского БпЛА повреждены жилые дома и автомобиль. Пострадали четыре человека. 74-летний мужчина получил обломочное ранение лица и был доставлен в больницу. Две женщины в возрасте 47 и 77 лет и 71-летний мужчина подверглись острой реакции на стресс», – передают правоохранители.

Около 22:25 в Слободском районе Харькова беспилотник атаковал отель. Острую реакцию на стресс получили мужчина и женщина.

По предварительным данным, во всех указанных случаях россияне применяли БпЛА типа «Герань-4».

«Кроме того, вчера, 15 ноября, в Шевченковском районе г. Харькова зафиксировано два попадания БпЛА, предварительно типа «Молния». Вечером удар пришелся в квартиру на девятом этаже многоквартирного дома. Около 21:15 зафиксировано попадание в здание недействующей детско-юношеской спортивной школы. В обоих случаях без пострадавших», – добавили в прокуратуре.