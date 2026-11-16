FPV терроризировали Харьков на прошлой неделе: Терехов о последствиях атак

27 обстрелов Харькова зафиксировали с 9 по 15 ноября. Два человека погибли. Еще 26 пострадали, среди них двое детей, сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Чаще всего россияне применяли FPV-дроны — 15 атак за неделю, в том числе четыре падения без взрыва. В основном враг запускал аппараты на радиоуправлении. Кроме того, по городу били реактивные «Шахеды», «Бандероли», «Молнии», «Мталмас» и беспилотник, тип которого еще устанавливают», — отметил городской голова.

По его данным, FPV целили в автомобили, падали возле магазинов, в жилых кварталах и на трамвайных путях. В понедельник в Киевском районе после попадания в автомобиль пострадали два человека, в том числе ребенок. В тот же вечер там же враг поразил еще две машины, одна из которых – полицейская. А в воскресенье после атаки на авто в Шевченковском районе помощь понадобилась трем горожанам.

Самый тяжелый удар был в среду на Салтовке, констатирует мэр. Дрон попал в дорогу, загорелась машина. Водитель и пассажир погибли. В соседних домах выбило окна.

«В воскресенье утром в Киевском районе FPV-дрон повредил два городских автобуса. Когда на место прибыли спасатели, россияне ударили второй раз и попали в пожарную машину. Экипаж был в укрытии, поэтому никто не пострадал. В одном автобусе уже меняем стекло, второй — нуждается в более серьезном ремонте, но оба через несколько дней уже выйдут на линию”, — добавил Терехов.

Последствия «прилетов» на прошлой неделе зафиксировали в семи районах Харькова — Киевском, Салтовском, Шевченковском, Холодногорском, Основянском, Немышлянском и Слободском. В результате ударов пострадали многоэтажки и частные дома, детсад, детско-юношеская спортивная школа, магазин, гаражи, автосервис, заправка, админздания и электросети. На одном из городских кладбищ в центре города побило забор и надгробия — там также продолжаются работы по восстановлению.

За неделю воздушные тревоги в Харькове звучали 95 часов 42 минуты – почти на 56 часов, или на 37% меньше, чем по области.