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1,44 і 1,68: тарифи на електроенергію заморозили до кінця опалювального сезону

Економіка 21:53   28.10.2022
Олена Нагорна
1,44 і 1,68: тарифи на електроенергію заморозили до кінця опалювального сезону

Ціна на електроенергію для українців залишиться незмінною до кінця опалювального сезону. Відповідну постанову сьогодні ухвалив Кабмін.

Нинішні тарифи діють із 1 жовтня 2021 року, пише Міністерство енергетики України.

Для індивідуальних побутових споживачів це – 1,44 грн/кВт год при споживанні до 250 кВт год на місяць та 1,68 грн/кВт год – понад 250 кВт год на місяць.

1,68 грн/кВт год незалежно від обсягу споживання – для колективних побутових споживачів; гуртожитків; для юридичних осіб, які є власниками або балансоутримувачами майна, що використовується для поселення ВПО; у дачних та дачно-будівельних кооперативах, садових товариствах, гаражно-будівельних кооперативах на технічні цілі та освітлення території; для релігійних організацій.

Також цей тариф діє у багатоквартирних житлових будинках під час використання електроенергії для технічних цілей.

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Пільгові ціни на електроенергію зберігатимуться до 31 березня 2023 року.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2022 в 21:53;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ціна на електроенергію для українців залишиться незмінною до кінця опалювального сезону. Відповідну постанову сьогодні ухвалив Кабмін.".