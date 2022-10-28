1,44 і 1,68: тарифи на електроенергію заморозили до кінця опалювального сезону
Ціна на електроенергію для українців залишиться незмінною до кінця опалювального сезону. Відповідну постанову сьогодні ухвалив Кабмін.
Нинішні тарифи діють із 1 жовтня 2021 року, пише Міністерство енергетики України.
Для індивідуальних побутових споживачів це – 1,44 грн/кВт год при споживанні до 250 кВт год на місяць та 1,68 грн/кВт год – понад 250 кВт год на місяць.
1,68 грн/кВт год незалежно від обсягу споживання – для колективних побутових споживачів; гуртожитків; для юридичних осіб, які є власниками або балансоутримувачами майна, що використовується для поселення ВПО; у дачних та дачно-будівельних кооперативах, садових товариствах, гаражно-будівельних кооперативах на технічні цілі та освітлення території; для релігійних організацій.
Також цей тариф діє у багатоквартирних житлових будинках під час використання електроенергії для технічних цілей.
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Пільгові ціни на електроенергію зберігатимуться до 31 березня 2023 року.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2022 в 21:53;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ціна на електроенергію для українців залишиться незмінною до кінця опалювального сезону. Відповідну постанову сьогодні ухвалив Кабмін.".