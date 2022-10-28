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Від 31 жовтня у Харкові – відключення електропостачання на три години: графік

Суспільство 13:40   28.10.2022
Оксана Якушко
Від 31 жовтня у Харкові – відключення електропостачання на три години: графік

Харків поділено на 12 черг, у кожній з яких відключення електропостачання триватиме до 3 годин, повідомив начальник Харківської ОВ Олег Синегубов.

«Такі дії є необхідними для стабілізації електромереж, адже ворог продовжує обстріли нашої енергетичної інфраструктури. Аби хоч трохи зменшити дискомфорт для жителів – спільно з АТ “Харківобленерго” розробили більш зрозумілий графік відключень», – зазначив Синєгубов.

Відключення будуть відбуватися в наступному порядку:

1 черга 07:00 — 10:00
2 черга 08:00 — 11:00
3 черга 09:00 — 12:00
4 черга 10:00 — 13:00
5 черга 11:00 — 14:00
6 черга 12:00 — 15:00
7 черга 13:00 — 16:00
8 черга 14:00 — 17:00
9 черга 15:00 — 18:00
10 черга 16:00 — 19:00
11 черга 17:00 — 20:00
12 черга 18:00 — 21:00

З детальним графіком “Харківобленерго” можна  ознайомитися за посиланням 

Читайте також:  Синегубов анонсував віялові відключення світла у Харкові. Подробиці

Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2022 в 13:40;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків поділено на 12 черг, у кожній з яких відключення електропостачання триватиме до 3 годин, повідомив начальник Харківської ОВ Олег Синегубов.".