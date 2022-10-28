Від 31 жовтня у Харкові – відключення електропостачання на три години: графік

Харків поділено на 12 черг, у кожній з яких відключення електропостачання триватиме до 3 годин, повідомив начальник Харківської ОВ Олег Синегубов.

«Такі дії є необхідними для стабілізації електромереж, адже ворог продовжує обстріли нашої енергетичної інфраструктури. Аби хоч трохи зменшити дискомфорт для жителів – спільно з АТ “Харківобленерго” розробили більш зрозумілий графік відключень», – зазначив Синєгубов.

Відключення будуть відбуватися в наступному порядку:

1 черга 07:00 — 10:00

2 черга 08:00 — 11:00

3 черга 09:00 — 12:00

4 черга 10:00 — 13:00

5 черга 11:00 — 14:00

6 черга 12:00 — 15:00

7 черга 13:00 — 16:00

8 черга 14:00 — 17:00

9 черга 15:00 — 18:00

10 черга 16:00 — 19:00

11 черга 17:00 — 20:00

12 черга 18:00 — 21:00

З детальним графіком “Харківобленерго” можна ознайомитися за посиланням