Від 31 жовтня у Харкові – відключення електропостачання на три години: графік
Харків поділено на 12 черг, у кожній з яких відключення електропостачання триватиме до 3 годин, повідомив начальник Харківської ОВ Олег Синегубов.
«Такі дії є необхідними для стабілізації електромереж, адже ворог продовжує обстріли нашої енергетичної інфраструктури. Аби хоч трохи зменшити дискомфорт для жителів – спільно з АТ “Харківобленерго” розробили більш зрозумілий графік відключень», – зазначив Синєгубов.
Відключення будуть відбуватися в наступному порядку:
1 черга 07:00 — 10:00
2 черга 08:00 — 11:00
3 черга 09:00 — 12:00
4 черга 10:00 — 13:00
5 черга 11:00 — 14:00
6 черга 12:00 — 15:00
7 черга 13:00 — 16:00
8 черга 14:00 — 17:00
9 черга 15:00 — 18:00
10 черга 16:00 — 19:00
11 черга 17:00 — 20:00
12 черга 18:00 — 21:00
З детальним графіком “Харківобленерго” можна ознайомитися за посиланням
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Ви читали новину: «Від 31 жовтня у Харкові – відключення електропостачання на три години: графік»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2022 в 13:40;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків поділено на 12 черг, у кожній з яких відключення електропостачання триватиме до 3 годин, повідомив начальник Харківської ОВ Олег Синегубов.".