Момент удару ворожого БпЛА по Харкову потрапив на камеру (відео)

Опублікували момент влучання дрона у Слобідському районі вранці 16 вересня.

Відео показали в Харківській обласній прокуратурі.

Відео: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, вибух пролунав у Харкові близько 11:00. Мер Ігор Терехов повідомив, що місто атакують російські безпілотники. Начальник ХОВА Олег Синєгубов зазначив, що на місці удару в Слобідському районі спалахнула пожежа. Про трьох постраждалих інформував міський голова. Він уточнив, що «шахед» влучив у навчальний заклад, поряд знаходиться ринок.

Синєгубов уточнив, що місто атакували кілька БпЛА, частину з них вдалося збити. Він зазначив, що об’єкт, куди влучив дрон, не мав жодного стосунку до військових чи оборонної промисловості — це виключно цивільна будівля в центральній частині міста. «Очевидно, метою ворога було ураження максимальної кількості мирних людей», – вважає Синєгубов.