Live
  • Вт 16.09.2025
  • Харків  +22°С
  • USD 41.23
  • EUR 48.5

Момент удару ворожого БпЛА по Харкову потрапив на камеру (відео)

Репортаж 13:02   16.09.2025
Вікторія Яковенко
Момент удару ворожого БпЛА по Харкову потрапив на камеру (відео) Скриншот

Опублікували момент влучання дрона у Слобідському районі вранці 16 вересня.

Відео показали в Харківській обласній прокуратурі.

Відео: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, вибух пролунав у Харкові близько 11:00. Мер Ігор Терехов повідомив, що місто атакують російські безпілотники. Начальник ХОВА Олег Синєгубов зазначив, що на місці удару в Слобідському районі спалахнула пожежа. Про трьох постраждалих інформував міський голова. Він уточнив, що «шахед» влучив у навчальний заклад, поряд знаходиться ринок.

Синєгубов уточнив, що місто атакували кілька БпЛА, частину з них вдалося збити. Він зазначив, що об’єкт, куди влучив дрон, не мав жодного стосунку до військових чи оборонної промисловості — це виключно цивільна будівля в центральній частині міста. «Очевидно, метою ворога було ураження максимальної кількості мирних людей», – вважає Синєгубов.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Момент удару ворожого БпЛА по Харкову потрапив на камеру (відео)
Момент удару ворожого БпЛА по Харкову потрапив на камеру (відео)
16.09.2025, 13:02
Харків атакували декілька БпЛА, частину збили – ОВА (фото і відео наслідків)
Харків атакували декілька БпЛА, частину збили – ОВА (фото і відео наслідків)
16.09.2025, 12:55
«Бабах і все». Харківська лікарня за пів року прийняла 1000 постраждалих – ОВА
«Бабах і все». Харківська лікарня за пів року прийняла 1000 постраждалих – ОВА
16.09.2025, 12:29
Харків’янка з-за океану пояснила, що з Трампом і де рішучість коаліції з ЄС
Харків’янка з-за океану пояснила, що з Трампом і де рішучість коаліції з ЄС
09.09.2025, 18:18
«Поряд ринок»: куди влучив «шахед» у Харкові, розповів Терехов (відео)
«Поряд ринок»: куди влучив «шахед» у Харкові, розповів Терехов (відео)
16.09.2025, 11:58
У Харкові – вибухи, місто під атакою БпЛА, є поранені
У Харкові – вибухи, місто під атакою БпЛА, є поранені
16.09.2025, 11:12

Новини за темою:

12:55
Харків атакували декілька БпЛА, частину збили – ОВА (фото і відео наслідків)
21:34
Новини Харкова — головне 3 вересня: затримали Скоробагача, бої під Куп’янськом
15:06
Який вигляд зараз має вокзал у Лозовій, що зруйнували дрони РФ (відео)
12:10
РФ атакувала об’єкти енергетики у шести областях: серед них – Харківщина
12:49
«Сьогодні ховаємо людей» – Терехов про останній обстріл Харкова

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Момент удару ворожого БпЛА по Харкову потрапив на камеру (відео)»; з категорії Репортаж на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 16 Вересня 2025 в 13:02;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Опублікували момент влучання дрона у Слобідському районі вранці 16 вересня.".