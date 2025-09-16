«Поряд ринок»: куди влучив «шахед» у Харкові, розповів Терехов (відео)
Мер Харкова Ігор Терехов інформує, що вранці БпЛА типу «Шахед» влучив у навчальний заклад.
«Ми сьогодні маємо влучання «шахеда» в будівлю. Це будівля, яка розташована практично в центральній частині. Це навчальний заклад, це цінна історична забудова. І хочу сказати, що на щастя у нас немає жертв, але є три людини, які звернулися до медиків, до лікарів за медичною допомогою», – сказав міський голова журналістам.
Він уточнив, що на місці «прильоту» працюють рятувальники.
«Бо виникла дуже велика пожежа даху. Зараз вдалося вже локалізувати цю пожежу. Працюють наші комунальні служби. Поряд розташований ринок, де дуже багато людей перебувало», – додав Терехов.
Відео: телеграм-канал «Труха Харьков»
Нагадаємо, вибух пролунав у Харкові близько 11:00. Мер Ігор Терехов повідомив, що місто атакують російські безпілотники. Начальник ХОВА Олег Синєгубов зазначив, що на місці удару в Слобідському районі спалахнула пожежа. Було відомо про трьох постраждалих.
Дата публікації матеріалу: 16 Вересня 2025 в 11:58
