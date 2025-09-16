Live
У Харкові – вибухи, місто під атакою БпЛА, є поранені

Події 11:12   16.09.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Харкові – вибухи, місто під атакою БпЛА, є поранені

Вибух у Харкові пролунав близько 10:53.

Доповнено об 11:12. Кількість постраждалих зросла до трьох, повідомив Терехов.

Доповнено об 11:10. Начальник ХОВА Олег Синєгубов зазначив, що на місці удару у Слобідському районі спалахнула пожежа.

“На місці прямують підрозділи ДСНС та бригади екстреної медичної допомоги”, – написав начальник ХОВА.

Доповнено об 11:08. Терехов поінформував про двох поранених у результаті “прильоту”.

Мер Ігор Терехов повідомив, що Харків – під атакою російських безпілотників.

Пізніше міський голова додав, що “приліт” – між Слобідським та Основ’янським районами.

Тривогу в Харкові та області оголосили о 10:46. У Повітряних силах ЗСУ попередили, що в регіоні помітили безпілотники. 

Згодом моніторингові ТГ-канали зазначили, що небезпека виникла для північної частини області.  Невдовзі начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко попередив про загрозу «Шахедів» для громади та закликав залишатися в укриттях. 

Читайте також: Killzone під Харковом влаштували для окупантів українські захисники 

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
