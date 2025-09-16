У Харкові – вибухи, місто під атакою БпЛА, є поранені
Вибух у Харкові пролунав близько 10:53.
Доповнено об 11:12. Кількість постраждалих зросла до трьох, повідомив Терехов.
Доповнено об 11:10. Начальник ХОВА Олег Синєгубов зазначив, що на місці удару у Слобідському районі спалахнула пожежа.
“На місці прямують підрозділи ДСНС та бригади екстреної медичної допомоги”, – написав начальник ХОВА.
Доповнено об 11:08. Терехов поінформував про двох поранених у результаті “прильоту”.
Мер Ігор Терехов повідомив, що Харків – під атакою російських безпілотників.
Пізніше міський голова додав, що “приліт” – між Слобідським та Основ’янським районами.
Тривогу в Харкові та області оголосили о 10:46. У Повітряних силах ЗСУ попередили, що в регіоні помітили безпілотники.
Згодом моніторингові ТГ-канали зазначили, що небезпека виникла для північної частини області. Невдовзі начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко попередив про загрозу «Шахедів» для громади та закликав залишатися в укриттях.
Читайте також: Killzone під Харковом влаштували для окупантів українські захисники
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У Харкові – вибухи, місто під атакою БпЛА, є поранені»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 16 Вересня 2025 в 11:12;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вибух у Харкові пролунав близько 10:53.".