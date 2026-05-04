Вибухи у Харкові: місто атакують росіяни
Перший вибух у Харкові пролунав о 18.33.
Вибухи пролунали після оголошення повітряної тривоги у Харкові.
Першому вибуху передувало повідомлення моніторів про ракетну загрозу з боку Бєлгородській області. Ракета долетіла менш ніж за хвилину до Харкова.
Друга ракета вилетіла у напрямку на Харків о 18:36. І хоча харків’яни почули приголомшливий вибух, за повідомленнями моніторів її збили в області.
За словами мера Харкова Ігоря Терехова, місто атакував російський дрон «Молния» – удар стався у Київському районі. Поки що без постраждалих та руйнувань.
Попередньо, влучання зафіксували на території спортивного об’єкта, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Читайте також: “Було моє рішення”. Чому Терехов змінив керівника Харківського метрополітену
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Вибухи у Харкові: місто атакують росіяни», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 4 Травня 2026 в 18:54;