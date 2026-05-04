Вибухи у Харкові: місто атакують росіяни

Події 18:54   04.05.2026
Оксана Якушко
Перший вибух у Харкові пролунав о 18.33. 

Вибухи пролунали після оголошення повітряної тривоги у Харкові.

Першому вибуху передувало повідомлення моніторів про ракетну загрозу з боку Бєлгородській області. Ракета долетіла менш ніж за хвилину до Харкова.

Друга ракета вилетіла у напрямку на Харків о 18:36. І хоча харків’яни почули приголомшливий вибух, за повідомленнями моніторів її збили в області.

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, місто атакував російський дрон «Молния» – удар стався у Київському районі. Поки що без постраждалих та руйнувань.

Попередньо, влучання зафіксували на території спортивного об’єкта, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

