Вибухи в одному з районів Харкова – спалахнув автомобіль (відео) (оновлено)

Події 21:56   29.04.2026
Кореспондент МГ «Об’єктив» став свідком вибухів, які лунають на Олексіївці – одному зі спальних районів Харкова після того, як вибухнула машина.

Доповнено о 21:56. Правоохоронці встановлюють усі обставини вибуху автомобіля біля супермаркету у Шевченківському районі  Харкова, повідомила обласна прокуратура. 

Внаслідок події пошкоджене скління вікон прилеглих багатоквартирних будинків та приміщення супермаркету.

Доповнено о 21:44. Правоохоронці встановлюють обставини вибуху автомобіля у Шевченківському районі Харкова. Інформацію про вибух на проспекті Перемоги поліція отримала 29 квітня близько 20:50 

Відомо, що внаслідок вибуху постраждав перехожий 1988 року народження, його ушпиталили.

На місце виїхала слідчо-оперативна група і вибухотехніки поліції.

Наразі пожежу локалізували. Правоохоронці проводять огляд місця події, встановлюють очевидців та всі обставини вибуху. Інформацію про подію зареєстрували в Єдиному обліку.

21:14

Інцидент стався о 20:30 на автомобільній парковці між «Ростом» і АТБ на проспекті Перемоги – вибухнула машина, сталося загоряння.

Вибухи тривали достатньо довго – очевидці кажіть, що це нагадувало детонацію боєприпасів.

Наразі рятувальники ДСНС в Харківській області тушать пожежу, яка виникла внаслідок вибуху автомобіля.

А Харківська обласна прокуратура повідомила, що з’ясовує обставини події.

Читайте також: Якщо зникне Печенізьке водосховище: які наслідки для Харкова та природи

Автор: Оксана Якушко, Елена Нагорная
Вибухи в одному з районів Харкова – спалахнув автомобіль (відео) (оновлено)
Вибухи в одному з районів Харкова – спалахнув автомобіль (відео) (оновлено)
29.04.2026, 21:56
Де на Харківщині зараз ремонтують дороги
Де на Харківщині зараз ремонтують дороги
29.04.2026, 20:33
По Куп’янську вдарили КАБами: під завалами будинку можуть бути люди (відео)
По Куп’янську вдарили КАБами: під завалами будинку можуть бути люди (відео)
05.08.2025, 17:42
У Харкові – ще вибух, місто атакують КАБами, під ударом – житлові квартали
У Харкові – ще вибух, місто атакують КАБами, під ударом – житлові квартали
14.05.2024, 16:25
Якщо зникне Печенізьке водосховище: які наслідки для Харкова та природи
Якщо зникне Печенізьке водосховище: які наслідки для Харкова та природи
29.04.2026, 17:51
Вдень невеликий дощ. Прогноз погоди на 30 квітня к Харкові й області
Вдень невеликий дощ. Прогноз погоди на 30 квітня к Харкові й області
29.04.2026, 19:58

Новини за темою:

26.04.2026
Вибух у Старовірівці на Харківщині — чоловік намагався зібрати інструмент
22.04.2026
По Харкову вдарили БпЛА: де зафіксували «прильоти» (доповнюється)
20.04.2026
БпЛА атакували Основ’янський та Холодногірський райони Харкова, є постраждалі
18.04.2026
Вибухи лунають у Харкові у суботу: РФ знову б’є безпілотниками (доповнено)
18.04.2026
Намагалися підняти дрон у Козачій Лопані: загинув чоловік, жінка поранена


