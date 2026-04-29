Вибухи в одному з районів Харкова – спалахнув автомобіль (відео) (оновлено)

Кореспондент МГ «Об’єктив» став свідком вибухів, які лунають на Олексіївці – одному зі спальних районів Харкова після того, як вибухнула машина.

Доповнено о 21:56. Правоохоронці встановлюють усі обставини вибуху автомобіля біля супермаркету у Шевченківському районі Харкова, повідомила обласна прокуратура.

Внаслідок події пошкоджене скління вікон прилеглих багатоквартирних будинків та приміщення супермаркету.

Доповнено о 21:44. Правоохоронці встановлюють обставини вибуху автомобіля у Шевченківському районі Харкова. Інформацію про вибух на проспекті Перемоги поліція отримала 29 квітня близько 20:50

Відомо, що внаслідок вибуху постраждав перехожий 1988 року народження, його ушпиталили.

На місце виїхала слідчо-оперативна група і вибухотехніки поліції.

Наразі пожежу локалізували. Правоохоронці проводять огляд місця події, встановлюють очевидців та всі обставини вибуху. Інформацію про подію зареєстрували в Єдиному обліку.

Інцидент стався о 20:30 на автомобільній парковці між «Ростом» і АТБ на проспекті Перемоги – вибухнула машина, сталося загоряння.

Вибухи тривали достатньо довго – очевидці кажіть, що це нагадувало детонацію боєприпасів.

Наразі рятувальники ДСНС в Харківській області тушать пожежу, яка виникла внаслідок вибуху автомобіля.

А Харківська обласна прокуратура повідомила, що з’ясовує обставини події.