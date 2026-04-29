Взрывы звучат в одном из районов Харькова – взорвался автомобиль (видео)

Корреспондент МГ «Объектив» стал свидетелем взрывов, которые раздаются на Алексеевке — одном из спальных районов Харькова после того, как взорвалась машина.

Инцидент произошел в 20:30 на автомобильной парковке между «Ростом» и АТБ на проспекте Победы — взорвалась машина, произошло возгорание.

Взрывы продолжались достаточно долго – очевидцы говорят, что это напоминало детонацию боеприпасов.

В настоящее время спасатели ГСЧС в Харьковской области тушат пожар, возникший в результате взрыва автомобиля.

Харьковская областная прокуратура сообщила, что выясняет обстоятельства происшествия.

Читайте также: