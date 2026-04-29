Взрывы звучат в одном из районов Харькова – взорвался автомобиль (видео)
Корреспондент МГ «Объектив» стал свидетелем взрывов, которые раздаются на Алексеевке — одном из спальных районов Харькова после того, как взорвалась машина.
Инцидент произошел в 20:30 на автомобильной парковке между «Ростом» и АТБ на проспекте Победы — взорвалась машина, произошло возгорание.
Взрывы продолжались достаточно долго – очевидцы говорят, что это напоминало детонацию боеприпасов.
В настоящее время спасатели ГСЧС в Харьковской области тушат пожар, возникший в результате взрыва автомобиля.
Харьковская областная прокуратура сообщила, что выясняет обстоятельства происшествия.
Читайте также:
Популярно
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, детонация, Харьков, Харьковская областная прокуратура;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Взрывы звучат в одном из районов Харькова – взорвался автомобиль (видео)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 29 апреля 2026 в 21:14;