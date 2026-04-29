Взрывы звучат в одном из районов Харькова – взорвался автомобиль (видео)

Происшествия 21:14   29.04.2026
Корреспондент МГ «Объектив» стал свидетелем взрывов, которые раздаются на Алексеевке — одном из спальных районов Харькова после того, как взорвалась машина.

Инцидент произошел в 20:30 на автомобильной парковке между «Ростом» и АТБ на проспекте Победы — взорвалась машина, произошло возгорание.

Взрывы продолжались достаточно долго – очевидцы говорят, что это напоминало детонацию боеприпасов.

В настоящее время спасатели ГСЧС в Харьковской области тушат пожар, возникший в результате взрыва автомобиля.

Харьковская областная прокуратура сообщила, что выясняет обстоятельства происшествия.

Если вам интересна новость: «Взрывы звучат в одном из районов Харькова – взорвался автомобиль (видео)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
