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Шквал, град, гроза. 15 июня в Харькове и области будет опасная погода

Погода 15:58   14.06.2026
Оксана Якушко
Шквал, град, гроза. 15 июня в Харькове и области будет опасная погода

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях 15 июня в Харькове и области сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.

Утром и днем ​​15 июня в Харькове ожидают грозы 🌩️.

В Харьковской области также прогнозируют грозы 🌩️, днем ​​местами возможен град, ожидают шквал 💨 с порывами до 15 — 20 м/с, отметили метеорологи.
(I уровень опасности, желтый 🟡)

Как сообщала ранее МГ «Объектив», самым жарким станет июль 2026 года, а в июне возможен дефицит осадков по всей Украине и больше всего – на западе страны. А климатическое явление «супер Эль-Ниньо» сильнее всего проявится в Украине зимой, в интервью МГ «Объектив» рассказала Вера Балабух, украинский синоптик, кандидат географических наук (Метеорология, климатология, агрометеорология), заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии в Украинском гидрометеорологическом институте ГСЧС Украины и НАН Украины.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 14 июня 2026 в 15:58;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Предупреждение об опасных метеорологических явлениях 15 июня в Харькове и области сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.".