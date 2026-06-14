Шквал, град, гроза. 15 июня в Харькове и области будет опасная погода

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях 15 июня в Харькове и области сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.

Утром и днем ​​15 июня в Харькове ожидают грозы 🌩️.

В Харьковской области также прогнозируют грозы 🌩️, днем ​​местами возможен град, ожидают шквал 💨 с порывами до 15 — 20 м/с, отметили метеорологи.

(I уровень опасности, желтый 🟡)

Как сообщала ранее МГ «Объектив», самым жарким станет июль 2026 года, а в июне возможен дефицит осадков по всей Украине и больше всего – на западе страны. А климатическое явление «супер Эль-Ниньо» сильнее всего проявится в Украине зимой, в интервью МГ «Объектив» рассказала Вера Балабух, украинский синоптик, кандидат географических наук (Метеорология, климатология, агрометеорология), заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии в Украинском гидрометеорологическом институте ГСЧС Украины и НАН Украины.