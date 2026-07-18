Днем до +30. Прогноз погоды на 19 июля в Харькове и области

Прогноз погоды на воскресенье, 19 июля, сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.

В Харьковской области день прогнозируют без осадков. В течение суток будет сохраняться переменная облачность ⛅️.

Ветер ожидают переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 10 до 15 °, днем ​​от 25 до 30 °.

В Харькове днем ​​не ожидают осадков.

Ветер прогнозируют переменные направления, 3 – 8 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью составит 11-13°, днем ​​прогреется до 27-29°.