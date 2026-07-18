Днем до +30. Прогноз погоды на 19 июля в Харькове и области
Прогноз погоды на воскресенье, 19 июля, сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.
В Харьковской области день прогнозируют без осадков. В течение суток будет сохраняться переменная облачность ⛅️.
Ветер ожидают переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 10 до 15 °, днем от 25 до 30 °.
В Харькове днем не ожидают осадков.
Ветер прогнозируют переменные направления, 3 – 8 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 11-13°, днем прогреется до 27-29°.