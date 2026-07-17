Тепло, но без дождя. Прогноз погоды на 18 июля в Харькове и области
Прогноз погоды на субботу, 18 июля, сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.
В Харьковской области днем не прогнозируют осадки. В течение дня сохранится переменная облачность ⛅️.
Ветер ожидают северной четверти, 5 – 10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 10 до 15°, днем от 21 до 26°.
В Харькове днем не ожидают осадки.
Ветер прогнозируют северной четверти, 5 – 10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет составлять 11 – 13°, днем прогреется до 22 – 24°.