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Тепло, но без дождя. Прогноз погоды на 18 июля в Харькове и области

Погода 23:43   17.07.2026
Оксана Якушко
Тепло, но без дождя. Прогноз погоды на 18 июля в Харькове и области

Прогноз погоды на субботу, 18 июля, сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.

В Харьковской области днем ​​не прогнозируют осадки. В течение дня сохранится переменная облачность ⛅️.
Ветер ожидают северной четверти, 5 – 10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 10 до 15°, днем ​​от 21 до 26°.

В Харькове днем ​​не ожидают осадки.
Ветер прогнозируют северной четверти, 5 – 10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет составлять 11 – 13°, днем ​​прогреется до 22 – 24°.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 17 июля 2026 в 23:43;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на субботу, 18 июля, сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.".