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Ливень, гроза и град. Прогноз погоды на 4 июля в Харькове и области

Погода 20:28   03.07.2026
Оксана Якушко
Ливень, гроза и град. Прогноз погоды на 4 июля в Харькове и области

Прогноз погоды на субботу, 4 июля, сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.

В Харьковской области ночью не прогнозируют существенных осадков.
Днем ожидают сильный дождь 🌧; возможна гроза ⛈, местами вероятен град ⚪️, шквал 💨с порывами 15 – 20 м/с. В целом днем ​​будет сохраняться облачная погода ☁️.
Ветер прогнозируют северо-западный, ночью 3-8 м/с, днем ​​7-12 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 18 до 23°, днем ​​от 25 до 30°.

В Харькове ночь пройдет без существенных осадков. Днем прогнозируют значительный дождь 🌧, возможна гроза ⛈, град ⚪️, шквал 💨 с порывами 15 – 20 м/с.
Ветер ожидают северо-западный, ночью 3-8 м/с, днем ​​7-12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 20-22°, днем ​​прогреется до 27-29°.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 3 июля 2026 в 20:28;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на субботу, 4 июля, сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.".