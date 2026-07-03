Ливень, гроза и град. Прогноз погоды на 4 июля в Харькове и области
Прогноз погоды на субботу, 4 июля, сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.
В Харьковской области ночью не прогнозируют существенных осадков.
Днем ожидают сильный дождь 🌧; возможна гроза ⛈, местами вероятен град ⚪️, шквал 💨с порывами 15 – 20 м/с. В целом днем будет сохраняться облачная погода ☁️.
Ветер прогнозируют северо-западный, ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 18 до 23°, днем от 25 до 30°.
В Харькове ночь пройдет без существенных осадков. Днем прогнозируют значительный дождь 🌧, возможна гроза ⛈, град ⚪️, шквал 💨 с порывами 15 – 20 м/с.
Ветер ожидают северо-западный, ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 20-22°, днем прогреется до 27-29°.