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Сильный дождь, гроза, град и шквал: опасно будет на Харьковщине в субботу

Общество 14:17   03.07.2026
Виктория Яковенко
Сильный дождь, гроза, град и шквал: опасно будет на Харьковщине в субботу

Синоптики предупредили жителей Харькова и области об опасных метеорологических явлениях завтра, 4 июля.

«Днем 4 июля ожидаются: по городу сильный дождь, гроза, град и шквал, 15 – 20 м/с; по области значительный дождь, гроза, местами град и шквал, 15-20 м/с», — отметил Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей.

Этим явлениям присвоили I уровень опасности, желтый.

Напомним, на этой неделе в Харькове и области было жарко. Повышение температуры воздуха сказывалось на поврежденной российскими обстрелами энергосистеме Украины. 30 июня в Харьковской области впервые за долгое время применили графики отключения электроэнергии. Однако их ввели ненадолго, 3 июля отключения не прогнозировали.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 3 июля 2026 в 14:17;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики предупредили жителей Харькова и области об опасных метеорологических явлениях завтра, 4 июля.".