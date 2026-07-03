Сильный дождь, гроза, град и шквал: опасно будет на Харьковщине в субботу

Синоптики предупредили жителей Харькова и области об опасных метеорологических явлениях завтра, 4 июля.

«Днем 4 июля ожидаются: по городу сильный дождь, гроза, град и шквал, 15 – 20 м/с; по области значительный дождь, гроза, местами град и шквал, 15-20 м/с», — отметил Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей.

Этим явлениям присвоили I уровень опасности, желтый.

Напомним, на этой неделе в Харькове и области было жарко. Повышение температуры воздуха сказывалось на поврежденной российскими обстрелами энергосистеме Украины. 30 июня в Харьковской области впервые за долгое время применили графики отключения электроэнергии. Однако их ввели ненадолго, 3 июля отключения не прогнозировали.