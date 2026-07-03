Очередное наступление на Харьков? Коваленко о Казачьей Лопани и паникерах

Ситуацию в районе Казачьей Лопани и вдоль госграницы Украины и РФ проанализировал военно-политический обозреватель «Информационного сопротивления» Александр Коваленко.

Коваленко объяснил, чем отличаются приграничные диверсионные рейды от полноценного нового вторжения, а также оценил, есть ли у врага силы для «наступления на Харьков».

«Российские оккупанты накануне провели атакующие действия, я бы сказал так, рейдового характера в районе Казачьей Лопани. В результате этих действий россияне имели возможность закрепиться на границе в районе с. Гранов. Этот населенный пункт находится почти на границе с Российской Федерацией в так называемой «серой» зоне. Я говорю о «серой» зоне, имея в виду, что на границе глубиной где-то до километра вглубь территории Украины есть большое количество сел, которые или просто находятся на границе с Российской Федерацией, они образуют даже агломерации с российскими «деревнями», или в непосредственной близости, на расстоянии где-то 100, 200, 300 метров или же километр. Россияне используют уже давно именно тактику захвата таких сел. В каждом таком селе держать гарнизон невозможно… Но Казачья Лопань сама по себе, во-первых, это поселок, который находится от границы с Российской Федерацией, все же почти в 5 километрах. Это, во-первых, а во-вторых, она представляет соответствующее значение для блокирования продвижения российских оккупантов вглубь Харьковщины по направлению на Харьков. Следовательно, россияне пока имели возможность закрепиться в районе Шевченко. Там они были Силами обороны Украины заблокированы, и сейчас происходит дистанционное их уничтожение. Напоминаю, что вдоль границы такие случаи как на Харьковщине, так и на Сумщине происходили постоянно», — описал ситуацию Коваленко в обзоре на Oboz.ua .

Видео: Oboz.ua

В этой тактике врага, по словам Коваленко, нет ничего нового. И она не свидетельствует о подготовке каких-либо масштабных действий. При этом обозреватель отметил, что угроза вторжения на любую территорию Украины через границу с РФ будет существовать, пока не закончится война. Он также напомнил, что в Харьковской области наступление ведет не только российская группа войск «Белгород», действующая через границу, но и другие воинские соединения, в том числе 6-я общевойсковая и 1-я танковая.

«Этого количества им не хватило, чтобы как-то значительно расширить свои зоны контроля. Следовательно, для того, чтобы провести крупную общевойсковую наступательную операцию с такими результатами, о которых говорят некоторые паникеры, россиянам нужно будет сконцентрировать примерно 70-80, пожалуй, даже 100 тысяч группировки. А чтобы это сделать, нужен соответствующий ресурс, силы и средства, резервы, которые взять просто неоткуда. Ну, пока Путин не начал всеобщую мобилизацию. Но по состоянию на данный момент – нет», — подчеркнул Коваленко.

Видео: Oboz.ua

Он отметил, что подобные приграничные наступления нужны врагу, чтобы отвлекать внимание Сил обороны Украины, сковывать силы и средства Украины в этой зоне. А также — чтобы имитировать военные успехи для российских потребителей пропаганды.

«Это необходимо не только для того, чтобы нивелировать провалы в зоне боевых действий, провальную весеннюю наступательную кампанию, провальную фактически летнюю наступательную кампанию, а также, чтобы отвлекать внимание от проблем в самой Российской Федерации, ибо топливный кризис превращается понемногу в такой топливный стритфайт, такой АЗСный «Мортал Комбат», — отметил обозреватель.

Он призвал граждан Украины к критическому мышлению.