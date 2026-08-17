Паника из-за «локдаунов», пожар и гибель футболиста – итоги 17 августа
«Локдаунами по две недели» зимой пугали харьковчан Telegram-каналы. Командир спас раненых. Две трагедии произошло в Люботине. МГ «Объектив» напоминает главные новости 17 августа.
«Локдаунами по две недели» зимой пугали харьковчан Telegram-каналы
Ссылались на цитату из интервью офицера командования штурмовых войск ВСУ Дениса Ярославского «Фабрике новостей». Он сделал прогноз, что в Одессе, Киеве и Харькове будут «такие локдауны, которых не было даже этой зимой». При этом спикер, вероятно, использовал не тот термин. Ведь локдаун — это жесткий режим ограничений, в частности, на передвижение, который вводят во время эпидемий. Подобное в Украине было во времена коронавируса. Учитывая контекст разговора, Ярославский имел в виду другое, а именно длительные отключения света и тепла. На панические сообщения в сети отреагировал Центр противодействия дезинформации при СНБО. Руководитель центра Андрей Коваленко подчеркнул, что никаких локдаунов прошлой зимой в Украине не было. А также назвал подобные прогнозы «предположением одного человека, который не имеет отношения к вопросам подготовки к зиме». Коваленко призвал: «Меньше паники. Мы прошли много зим, а вот для врага эта может стать действительно особенной, если они не прекратят удары».
Спас побратимов под прицелом FPV-дронов
Рискованную и смелую операцию провел на Харьковщине командир штурмовой роты полка «CODE 9.2» Владислав Польский. Детали сообщила Группировка объединенных сил. Командир на гражданском пикапе примчался в зону поражения, чтобы забрать двоих раненых. Роботизированную платформу, которую отправили им на помощь, подбил российский FPV-дрон. Поэтому военные остались беззащитными на открытой местности. Польский успел перегрузить побратимов из подбитой платформы в кузов пикапа и перевезти в укрытие. Это зафиксировала аэроразведка.
777 жителей осталось в Купянской громаде
Из них чуть более 320 живут в самом Купянске. Такую статистику привел в эфире нацмарафона начальник Купянской РВА Андрей Канашевич. Ситуация вблизи почти уничтоженного города — без существенных изменений. Там происходят постоянные обстрелы и атаки FPV-дронами. На данный момент повреждены 244 многоэтажки из имеющихся в громаде 262. 18 признаны полностью разрушенными.
Женщина погибла, а мужчина обгорел: пожар в Люботине привел к трагедии
В обстоятельствах разбирается полиция. Предварительно следствие установило: возгорание произошло в частном доме, когда хозяева разжигали спиртовую горелку от газового баллона. Сначала огонь они локализовали самостоятельно. Но пожар возник повторно. В результате мужчина получил ожоги рук и лица, а женщина насмерть отравилась угарным газом. Расследование ведут по статье «нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности». Она предусматривает наказание до восьми лет тюрьмы.
Футболиста убило током во время рыбалки
Еще одна трагедия произошла в Люботине на выходных. 25-летний мужчина погиб от удара током во время рыбалки. По версии следствия, рыбак, стоя в воде, забрасывал удочку. Крючок зацепился за провод, который находился под высоким напряжением. Издание «Медиа-Змиев» сообщило: погибший — футболист Иван Зинченко. Он играл за футзальную команду МСК «Харьков». У мужчины остались жена и маленький ребенок.
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