Паника из-за «локдаунов», пожар и гибель футболиста – итоги 17 августа

«Локдаунами по две недели» зимой пугали харьковчан Telegram-каналы. Командир спас раненых. Две трагедии произошло в Люботине. МГ «Объектив» напоминает главные новости 17 августа.

Ссылались на цитату из интервью офицера командования штурмовых войск ВСУ Дениса Ярославского «Фабрике новостей». Он сделал прогноз, что в Одессе, Киеве и Харькове будут «такие локдауны, которых не было даже этой зимой». При этом спикер, вероятно, использовал не тот термин. Ведь локдаун — это жесткий режим ограничений, в частности, на передвижение, который вводят во время эпидемий. Подобное в Украине было во времена коронавируса. Учитывая контекст разговора, Ярославский имел в виду другое, а именно длительные отключения света и тепла. На панические сообщения в сети отреагировал Центр противодействия дезинформации при СНБО. Руководитель центра Андрей Коваленко подчеркнул, что никаких локдаунов прошлой зимой в Украине не было. А также назвал подобные прогнозы «предположением одного человека, который не имеет отношения к вопросам подготовки к зиме». Коваленко призвал: «Меньше паники. Мы прошли много зим, а вот для врага эта может стать действительно особенной, если они не прекратят удары».

<br />

Рискованную и смелую операцию провел на Харьковщине командир штурмовой роты полка «CODE 9.2» Владислав Польский. Детали сообщила Группировка объединенных сил. Командир на гражданском пикапе примчался в зону поражения, чтобы забрать двоих раненых. Роботизированную платформу, которую отправили им на помощь, подбил российский FPV-дрон. Поэтому военные остались беззащитными на открытой местности. Польский успел перегрузить побратимов из подбитой платформы в кузов пикапа и перевезти в укрытие. Это зафиксировала аэроразведка.

Из них чуть более 320 живут в самом Купянске. Такую статистику привел в эфире нацмарафона начальник Купянской РВА Андрей Канашевич. Ситуация вблизи почти уничтоженного города — без существенных изменений. Там происходят постоянные обстрелы и атаки FPV-дронами. На данный момент повреждены 244 многоэтажки из имеющихся в громаде 262. 18 признаны полностью разрушенными.

В обстоятельствах разбирается полиция. Предварительно следствие установило: возгорание произошло в частном доме, когда хозяева разжигали спиртовую горелку от газового баллона. Сначала огонь они локализовали самостоятельно. Но пожар возник повторно. В результате мужчина получил ожоги рук и лица, а женщина насмерть отравилась угарным газом. Расследование ведут по статье «нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности». Она предусматривает наказание до восьми лет тюрьмы.

Еще одна трагедия произошла в Люботине на выходных. 25-летний мужчина погиб от удара током во время рыбалки. По версии следствия, рыбак, стоя в воде, забрасывал удочку. Крючок зацепился за провод, который находился под высоким напряжением. Издание «Медиа-Змиев» сообщило: погибший — футболист Иван Зинченко. Он играл за футзальную команду МСК «Харьков». У мужчины остались жена и маленький ребенок.

Также сегодня МГ «Объектив» сообщала следующее:

Делать громкие выводы рано — Терехов о защите Харькова от FPV и прошлой неделе

Под окнами многоэтажки в Харькове нашли мертвым 40-летнего мужчину

«Будет очень тяжелая зима»: разрешат ли мобильные АЗС, рассказал Синегубов