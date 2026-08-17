ГСЧС: утром в Люботине женщина погибла в огне, есть пострадавший

В течение минувших суток на Харьковщине был 41 пожар, десять из них – начались из-за ударов РФ, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожары из-за «прилетов» бушевали в Купянском, Лозовском, Чугуевском и Богодуховском районах области.

А утром в Люботине произошел смертельный пожар. Как оказалось, загорелась комната в жилом доме на площади 20 квадратных метров. На месте спасатели нашли тело женщины, также пострадал мужчина 1982 года рождения.

«Вечером в результате вражеского удара БпЛА в городе Златополь Лозовского района произошло возгорание магазина. Площадь пожара составила около 200 квадратных метров. В результате обстрела также повреждены автобус и трактор. Пострадал один человек», – добавили в ГСЧС.

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