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ГСЧС: утром в Люботине женщина погибла в огне, есть пострадавший

Происшествия 10:26   17.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
ГСЧС: утром в Люботине женщина погибла в огне, есть пострадавший

В течение минувших суток на Харьковщине был 41 пожар, десять из них – начались из-за ударов РФ, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожары из-за «прилетов» бушевали в Купянском, Лозовском, Чугуевском и Богодуховском районах области.

А утром в Люботине произошел смертельный пожар. Как оказалось, загорелась комната в жилом доме на площади 20 квадратных метров. На месте спасатели нашли тело женщины, также пострадал мужчина 1982 года рождения.

«Вечером в результате вражеского удара БпЛА в городе Златополь Лозовского района произошло возгорание магазина. Площадь пожара составила около 200 квадратных метров. В результате обстрела также повреждены автобус и трактор. Пострадал один человек», – добавили в ГСЧС.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 17 августа 2026 в 10:26;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение минувших суток на Харьковщине был 41 пожар, десять из них – начались из-за ударов РФ, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.".