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До вечера в части Балаклейской громады не будет света

Общество 09:59   17.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
До вечера в части Балаклейской громады не будет света Изображение создано ИИ

Сегодня, 17 августа, в некоторых населенных пунктах Балаклейской громады не будет света. Об этом сообщили в Балаклейской ГВА.

Планируется, что подачу электроснабжения восстановят уже к вечеру.

«В связи с неотложными ремонтными работами на объектах энергообеспечения, сегодня 17 августа, с 08:30 до 17:00 будет отсутствовать электроснабжение в части Балаклейской громады», – добавили в сообщении.

Так света не будет в Балаклее, а также в селах Сиверское, Бригадировка, Слобожанское и Завгороднее.

Список адресов, где будут проводиться ремонтные работы, можно найти по ссылке.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 17 августа 2026 в 09:59;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 17 августа, в некоторых населенных пунктах Балаклейской громады не будет света. Об этом сообщили в Балаклейской ГВА.".