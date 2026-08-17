До вечера в части Балаклейской громады не будет света

Сегодня, 17 августа, в некоторых населенных пунктах Балаклейской громады не будет света. Об этом сообщили в Балаклейской ГВА.

Планируется, что подачу электроснабжения восстановят уже к вечеру.

«В связи с неотложными ремонтными работами на объектах энергообеспечения, сегодня 17 августа, с 08:30 до 17:00 будет отсутствовать электроснабжение в части Балаклейской громады», – добавили в сообщении.

Так света не будет в Балаклее, а также в селах Сиверское, Бригадировка, Слобожанское и Завгороднее.

Список адресов, где будут проводиться ремонтные работы, можно найти по ссылке.