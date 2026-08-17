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Шесть людей пострадали из-за ударов РФ по Харьковщине

Происшествия 09:03   17.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
Шесть людей пострадали из-за ударов РФ по Харьковщине

В течение минувших суток россияне обстреляли Харьков и девять населенных пунктов области. В результате ударов пострадали шесть мирных жителей, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В г. Изюм получили травмы женщины 49 и 61 лет и 68-летний мужчина, получили острую реакцию на стресс 52-летний мужчина и 59-летняя женщина; в г. Златополь испытал острую реакцию на стресс 57-летний мужчина. Также медики оказали помощь 48-летней женщине, которая 15 августа получила ранения в с. Землянки Волчанской громады», – передает Синегубов.

В течение суток по Харьковщине ударило такое вооружение:

  • КАБ;
  • два БпЛА типа «Герань-2»;
  • три БпЛА типа «Молния»;
  • два fpv-дрона;
  • 35 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов есть повреждения гражданской инфраструктуры в Богодуховском, Лозовском, Изюмском, Купянском и Харьковском районах.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 17 августа 2026 в 09:03;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение минувших суток россияне обстреляли Харьков и девять населенных пунктов области. В результате ударов пострадали шесть мирных жителей, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.".