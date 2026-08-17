Шесть людей пострадали из-за ударов РФ по Харьковщине
В течение минувших суток россияне обстреляли Харьков и девять населенных пунктов области. В результате ударов пострадали шесть мирных жителей, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В г. Изюм получили травмы женщины 49 и 61 лет и 68-летний мужчина, получили острую реакцию на стресс 52-летний мужчина и 59-летняя женщина; в г. Златополь испытал острую реакцию на стресс 57-летний мужчина. Также медики оказали помощь 48-летней женщине, которая 15 августа получила ранения в с. Землянки Волчанской громады», – передает Синегубов.
В течение суток по Харьковщине ударило такое вооружение:
- КАБ;
- два БпЛА типа «Герань-2»;
- три БпЛА типа «Молния»;
- два fpv-дрона;
- 35 БпЛА (тип устанавливается).
В результате обстрелов есть повреждения гражданской инфраструктуры в Богодуховском, Лозовском, Изюмском, Купянском и Харьковском районах.