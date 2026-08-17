Шість людей постраждали через удари РФ по Харківщині
Протягом минулої доби росіяни обстріляли Харків та дев’ять населених пунктів області. Внаслідок ударів постраждали шість мирних жителів, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“У м. Ізюм зазнали травм жінки 49 і 61 років та 68-річний чоловік, отримали гостру реакцію на стрес 52-річний чоловік і 59-річна жінка; у м. Златопіль зазнав гострої реакції на стрес 57-річний чоловік. Також медики надали допомогу 48-річній жінці, яка 15 серпня зазнала поранень у с. Землянки Вовчанської громади“, – повідомляє Синєгубов.
Протягом доби по Харківщині вдарило таке озброєння:
- КАБ;
- два БпЛА типу «герань-2»;
- три БпЛА типу «молния»;
- два fpv-дрони;
- 35 БпЛА (тип встановлюється).
Внаслідок обстрілів є пошкодження цивільної інфраструктури у Богодухівському, Лозівському, Ізюмському, Куп’янському та Харківському районах.