Live

Шість людей постраждали через удари РФ по Харківщині

Події 09:03   17.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Шість людей постраждали через удари РФ по Харківщині

Протягом минулої доби росіяни обстріляли Харків та дев’ять населених пунктів області. Внаслідок ударів постраждали шість мирних жителів, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

У м. Ізюм зазнали травм жінки 49 і 61 років та 68-річний чоловік, отримали гостру реакцію на стрес 52-річний чоловік і 59-річна жінка; у м. Златопіль зазнав гострої реакції на стрес 57-річний чоловік. Також медики надали допомогу 48-річній жінці, яка 15 серпня зазнала поранень у с. Землянки Вовчанської громади“, – повідомляє Синєгубов.

Протягом доби по Харківщині вдарило таке озброєння:

  • КАБ;
  • два БпЛА типу «герань-2»;
  • три БпЛА типу «молния»;
  • два fpv-дрони;
  • 35 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів є пошкодження цивільної інфраструктури у Богодухівському, Лозівському, Ізюмському, Куп’янському та Харківському районах.

Читайте також: Протягом минулої доби РФ була активнішою на півночі Харківщини

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

Популярно

П’ять трамваїв у Харкові курсуватимуть по-іншому у вівторок
П’ять трамваїв у Харкові курсуватимуть по-іншому у вівторок
17.08.2026, 19:22
Локдаун взимку в Харкові прогнозує Ярославський, у ЦПД відповіли на заяву
Локдаун взимку в Харкові прогнозує Ярославський, у ЦПД відповіли на заяву
17.08.2026, 13:22
РФ поспішає до жовтня: де спробує ворог закріпитися на Харківщині – аналітик
РФ поспішає до жовтня: де спробує ворог закріпитися на Харківщині – аналітик
17.08.2026, 15:27
На якому етапі відновлення будинку на вулиці Георгія Тарасенка в Харкові 📷
На якому етапі відновлення будинку на вулиці Георгія Тарасенка в Харкові 📷
17.08.2026, 16:41
Комунальники на світанку вийдуть у популярні парки Харкова – подробиці
Комунальники на світанку вийдуть у популярні парки Харкова – подробиці
17.08.2026, 17:18
“Буде дуже важка зима”: чи дозволять таки мобільні АЗС, розповів Синєгубов
“Буде дуже важка зима”: чи дозволять таки мобільні АЗС, розповів Синєгубов
17.08.2026, 17:56

Новини за темою:

17.08.2026
Вдарив сина ножем у живіт: чоловіку на Харківщині вручили підозру
17.08.2026
РФ поспішає до жовтня: де спробує ворог закріпитися на Харківщині – аналітик
17.08.2026
Смертельна пожежа в Люботині: що стало причиною, встановила поліція
17.08.2026
Пів сотні людей постраждали на Харківщині за тиждень: чим бив ворог
17.08.2026
Трагедія під час риболовлі на Харківщині: загинув футболіст


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Шість людей постраждали через удари РФ по Харківщині», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 17 Серпня 2026 в 09:03;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулої доби росіяни обстріляли Харків та дев’ять населених пунктів області. Внаслідок ударів постраждали шестеро мирних жителів, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.".