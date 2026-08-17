Протягом минулої доби РФ була активнішою на півночі Харківщини

Протягом минулої доби на Харківщині було 20 боїв, пишуть у Генштабі ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували 17 разів біля Лимана, Козачої Лопані, Ізбицького, Охрімівки та Круглого.

На Куп’янському – росіяни намагалися прорватися тричі в районі Куп’янська, Курилівки та Новоплатонівки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 236 бойових зіткнень. Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 12 ракет та 82 авіаційних ударів, під час яких скинув 255 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 11 783 дрони-камікадзе та здійснили 3309 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ”, – пишуть у ГШ.

Втрати росіян сьогодні такі: