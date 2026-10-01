Наслідки російських обстрілів на Харківщині показали у прокуратурі (фото)

Шість мирних жителів постраждали на Харківщині внаслідок російських ударів – йдеться про “прильоти”, які фіксували напередодні увечері та вранці 1 жовтня.

“Орієнтовно о 05:20 російські військові атакували м. Ізюм, попередньо, застосувавши авіабомбу ФАБ із модулем УМПК. Пошкоджено близько 20 домоволодінь. Поранення дістали двоє чоловіків. Близько 18:20 на трасі «Дергачі — Золочів» неподалік с. Маслії російський БпЛА влучив в автомобіль екстреної медичної допомоги. Поранення дістали парамедик та водій“, – встановили у Харківській облпрокуратурі.

Напередодні ввечері FPV-дрон атакував будинок у Дергачах – “приліт” прийшовся по даху. Внаслідок влучання 61-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес.

А у Золочеві постраждала 29-річна жінка. Там FPV-дрон ударив по авто.

“За процесуального керівництва прокурорів розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)”, – додали правоохоронці.