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Последствия российских обстрелов на Харьковщине показали в прокуратуре (фото)

Происшествия 09:47   01.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
Последствия российских обстрелов на Харьковщине показали в прокуратуре (фото)

Шесть мирных жителей пострадали на Харьковщине в результате российских ударов – речь идет о «прилетах», которые фиксировали накануне вечером, а также утром 1 октября.

«Ориентировочно в 05:20 российские военные атаковали г. Изюм, предварительно применив авиабомбу ФАБ с модулем УМПК. Повреждено около 20 домовладений. Ранения получили двое мужчин. Около 18:20 на трассе «Дергачи — Золочев» недалеко от с. Маслии российский БпЛА попал в автомобиль экстренной медицинской помощи. Ранения получили парамедик и водитель», – установили в Харьковской облпрокуратуре.

Накануне вечером FPV-дрон атаковал дом в Дергачах – «прилет» пришелся по крыше. В результате попадания 61-летняя женщина получила острую реакцию на стресс.

Последствия обстрелов Харьковщины 1 октября

А в Золочеве пострадала 29-летняя женщина. Там FPV-дрон ударил по авто.

Последствия обстрелов Харьковщины 1 октября

«При процессуальном руководстве прокуроров начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», – добавили правоохранители.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 1 октября 2026 в 09:47;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Шесть мирных жителей пострадали на Харьковщине в результате российских ударов – речь идет о «прилетах», которые фиксировали накануне вечером, а также утром 1 октября.".