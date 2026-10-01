Синегубов: восемь человек пострадали на Харьковщине из-за ударов РФ
Восемь жителей Харьковщины пострадали в результате российских обстрелов, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В с. Циркуны ранены 68-летний мужчина; в пос. Слатино Дергачевской громады получили ранения 64-летний мужчина и 63-летняя женщина; в г. Дергачи получила острую реакцию на стресс 61-летняя женщина; на трассе вблизи с. Маслии Дергачевской громады получили ранения мужчины 52 и 45 лет; в пос. Золочев ранена 29-летняя женщина; в г. Изюм получил ранения 45-летний мужчина», – написал Синегубов.
За сутки по региону ударило такое вооружение:
- шесть ракет;
- шесть КАБов;
- три БпЛА типа «Герань-2»;
- четыре БпЛА типа «Молния»;
- 14 fpv-дронов;
- 11 БпЛА (тип устанавливается).
В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харьковском, а также Богодуховском, Изюмском, Купянском, Харьковском и Лозовском районах.