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Синегубов: восемь человек пострадали на Харьковщине из-за ударов РФ

Происшествия 08:48   01.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
Синегубов: восемь человек пострадали на Харьковщине из-за ударов РФ Фото: Олег Синегубов

Восемь жителей Харьковщины пострадали в результате российских обстрелов, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В с. Циркуны ранены 68-летний мужчина; в пос. Слатино Дергачевской громады получили ранения 64-летний мужчина и 63-летняя женщина; в г. Дергачи получила острую реакцию на стресс 61-летняя женщина; на трассе вблизи с. Маслии Дергачевской громады получили ранения мужчины 52 и 45 лет; в пос. Золочев ранена 29-летняя женщина; в г. Изюм получил ранения 45-летний мужчина», – написал Синегубов.

За сутки по региону ударило такое вооружение:

  • шесть ракет;
  • шесть КАБов;
  • три БпЛА типа «Герань-2»;
  • четыре БпЛА типа «Молния»;
  • 14 fpv-дронов;
  • 11 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харьковском, а также Богодуховском, Изюмском, Купянском, Харьковском и Лозовском районах.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 1 октября 2026 в 08:48;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Восемь жителей Харьковщины пострадали в результате российских обстрелов, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.".