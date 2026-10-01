Відразу у трьох районах Харкова сьогодні не буде газу

Сьогодні, 1 жовтня, частина абонентів у Харкові залишаться без блакитного палива, попереджають у Харківській міській філії “Газмережі”.

Без газу частково буде Київський район:

в’їзд. Квітковий будинок 1, 2, 5

пров. Квітковий будинок 3

3-й в-д Квітковий будинок 4

Салтівський район:

вул. Валентинівська буд. 48, 50

Немишлянський район:

вул. Крамаренківська буд. 110

“Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх приміщень для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил технічної експлуатації систем газопостачання”, – додали в повідомленні.