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Суд чекає на хулігана, який міг влаштувати стрілянину в Харкові

Події 16:50   30.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Суд чекає на хулігана, який міг влаштувати стрілянину в Харкові

Події сталися у Харкові ввечері 3 вересня, нагадали у ГУ НП у Харківській області.

Того вечора чоловік перебував у своїй квартирі. За даними слідства, він кілька разів вистрілив із вікна у бік вулиці із самозарядного сигнального пістолета. Після прибуття копи зупинили хулігана, вилучили зброю та патрони.

“За даним фактом дізнавачі  відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт направлено до суду в установленому законом порядку”, – передають копи.

Наразі чоловікові загрожує штраф – від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян чи пробаційний нагляд на строк до п’яти років, додали правоохоронці.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Вересня 2026 в 16:50;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Події сталися у Харкові ввечері 3 вересня, нагадали у ГУ НП у Харківській області.".