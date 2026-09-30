Суд чекає на хулігана, який міг влаштувати стрілянину в Харкові

Події сталися у Харкові ввечері 3 вересня, нагадали у ГУ НП у Харківській області.

Того вечора чоловік перебував у своїй квартирі. За даними слідства, він кілька разів вистрілив із вікна у бік вулиці із самозарядного сигнального пістолета. Після прибуття копи зупинили хулігана, вилучили зброю та патрони.

“За даним фактом дізнавачі відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт направлено до суду в установленому законом порядку”, – передають копи.

Наразі чоловікові загрожує штраф – від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян чи пробаційний нагляд на строк до п’яти років, додали правоохоронці.