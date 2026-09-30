По ТЦ у Харкові вдарили дроном росіяни: є поранений

Близько 13:45 30 вересня мер Ігор Терехов повідомив, що ворог ударив бойовим дроном по Харкову.

Відомо, що безпілотник атакував торгівельний центр у Київському районі. Інформацію про руйнування ще встановлюють. Є дані про поранених.

“Надійшла інформація про одну поранену людину”, – написав міський голова.

Новина доповнюватиметься.

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що ввечері 29 вересня та вночі 30 числа столиця пережила черговий ворожий обстріл. Є загиблі та постраждалі, інформували у Київській МВА. В основному, ворог застосовував балістичні ракети та ударні безпілотники.