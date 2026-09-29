“Приліт” по об’єкту під Харковом: Дергачі та села навколо без світла

Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомив, що російська армія атакувала об’єкт енергетичної інфраструктури. Вибух у Харкові чули близько 17:04.

“Унаслідок російського удару по об’єкту енергетичної інфраструктури місто Дергачі та навколишні населені пункти наразі повністю знеструмлені. Фахівці Харківобленерго вже працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки. Тривалість робіт залежатиме від масштабів пошкоджень та загрози повторних “прильотів”, – написав Задоренко.

Він закликав мешканців за можливості подбати про зарядку гаджетів та створення запасу води. Водопостачання в Дергачах працює за графіком блекаутів. Помпи будуть подавати воду в систему тричі на добу: з 06:30 до 09:00, з 12:00 до 14:00 та з 19:00 до 22:00.

“Якщо світло не з’явиться протягом доби – запускатимемо роботу спеціальних пунктів, де можна буде зарядити електронні пристрої та скористатися інтернетом”, – пообіцяв начальник МВА.

Без електрики через цей удар також залишилася Малоданилівська громада, про що раніше повідомляв її голова Олександр Гололобов. У Харкові були перебої зі світлом одразу після вибуху.