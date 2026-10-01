До кінця жовтня в Харкові перекриють вулицю – де заборонять проїзд

До 26 жовтня рух транспорту на вулиці Москалівській біля будинку №93 буде обмежено, передають у пресслужбі мерії.

“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з проведенням аварійних робіт на газопроводі”, – зазначили в мерії.

Пропуск транспорту організований вільними від виконання робіт смугами руху.

Раніше МГ “Об’єктив” також повідомляла, що сьогодні, 1 жовтня, частина абонентів у Харкові залишаться без блакитного палива. У Харківській міській філії «Газмережі» попереджають, що газу не буде у Салтівському, Київському та Немишлянському районах.