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До кінця жовтня в Харкові перекриють вулицю – де заборонять проїзд

Транспорт 10:46   01.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
До кінця жовтня в Харкові перекриють вулицю – де заборонять проїзд

До 26 жовтня рух транспорту на вулиці Москалівській біля будинку №93 буде обмежено, передають у пресслужбі мерії.

“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з проведенням аварійних робіт на газопроводі”, – зазначили в мерії.

Пропуск транспорту організований вільними від виконання робіт смугами руху.

Раніше МГ “Об’єктив” також повідомляла, що сьогодні, 1 жовтня, частина абонентів у Харкові залишаться без блакитного палива. У Харківській міській філії «Газмережі» попереджають, що газу не буде у Салтівському, Київському та Немишлянському районах.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Жовтня 2026 в 10:46;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "До 26 жовтня рух транспорту на вулиці Москалевській біля будинку №93 буде обмежено, передають у пресслужбі мерії.".