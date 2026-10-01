До конца октября в Харькове перекроют улицу – где нельзя будет проехать

До 26 октября движение транспорта на улице Москалевской, возле дома №93, будет ограничено, передают в пресс-службе мэрии.

«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с аварийными работами на газопроводе», – уточнили в мэрии.

Пропуск транспорта организован свободными от выполнения работ полосами движения, предупреждают водителей.

Ранее МГ «Объектив» также сообщала, что сегодня, 1 октября, часть абонентов в Харькове останутся без голубого топлива. В Харьковском городском филиале «Газсети» предупреждают, что газа не будет в Салтовском, Киевском и Немышлянском районах.