Live
  • Чт 01.10.2026
  • Харьков  +14°С
  • USD 44.68
  • EUR 50.72

До конца октября в Харькове перекроют улицу – где нельзя будет проехать

Транспорт 10:46   01.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
До конца октября в Харькове перекроют улицу – где нельзя будет проехать

До 26 октября движение транспорта на улице Москалевской, возле дома №93, будет ограничено, передают в пресс-службе мэрии.

«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с аварийными работами на газопроводе», – уточнили в мэрии.

Пропуск транспорта организован свободными от выполнения работ полосами движения, предупреждают водителей.

Ранее МГ «Объектив» также сообщала, что сегодня, 1 октября, часть абонентов в Харькове останутся без голубого топлива. В Харьковском городском филиале «Газсети» предупреждают, что газа не будет в Салтовском, Киевском и Немышлянском районах.

Читайте также: Последствия российских обстрелов на Харьковщине показали в прокуратуре (фото)

Автор: Николь Костенко-Лагутина

Популярно

Сегодня 1 октября 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 1 октября 2026: какой праздник и день в истории
01.10.2026, 06:00
Новости Харькова — главное 1 октября: как прошла ночь, где наступал враг
Новости Харькова — главное 1 октября: как прошла ночь, где наступал враг
01.10.2026, 08:50
Поезда снова будут ходить через Лозовую: как обезопасили пассажиров
Поезда снова будут ходить через Лозовую: как обезопасили пассажиров
30.09.2026, 18:39
Дроновый хаос в Харькове и гибель депутата – итоги 30 сентября
Дроновый хаос в Харькове и гибель депутата – итоги 30 сентября
30.09.2026, 23:00
Утром россияне атаковали Харьков – что известно
Утром россияне атаковали Харьков – что известно
01.10.2026, 09:40
До конца октября в Харькове перекроют улицу – где нельзя будет проехать
До конца октября в Харькове перекроют улицу – где нельзя будет проехать
01.10.2026, 10:46

Новости по теме:

01.10.2026
Сразу в трех районах Харькова сегодня не будет газа
01.10.2026
Утром россияне атаковали Харьков – что известно
01.10.2026
Новости Харькова — главное 1 октября: как прошла ночь, где наступал враг
30.09.2026
Поезда снова будут ходить через Лозовую: как обезопасили пассажиров
30.09.2026
Суд ждет хулигана, который мог устроить стрельбу в Харькове


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «До конца октября в Харькове перекроют улицу – где нельзя будет проехать», то посмотрите больше в разделе Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 1 октября 2026 в 10:46;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "До 26 октября движение транспорта на улице Москалевской, возле дома №93, будет ограничено, передают в пресс-службе мэрии.".