Live

В течение минувших суток РФ была активнее на севере Харьковщины

Украина 08:09   17.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
В течение минувших суток РФ была активнее на севере Харьковщины

В течение минувших суток на Харьковщине было 20 боев, пишут в Генштабе ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали 17 раз около Лимана, Казачьей Лопани, Избицкого, Охримовки и Круглого.

На Купянском – россияне пытались прорваться трижды в районе Купянска, Куриловки и Новоплатоновки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 236 боевых столкновений. Вчера противник нанес один ракетный удар с применением 12 ракет и 82 авиационных ударов, во время которых сбросил 255 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 11 783 дрона-камикадзе и совершили 3309 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск», – пишут в ГШ.

Потери россиян на сегодняшний день следующие:

Читайте также: В Изюме сегодня утром прилетело по домам: город частично обесточен

Автор: Николь Костенко-Лагутина

Популярно

Новости Харькова — главное 17 августа: обстрелы, заявление о «локдауне зимой»
Новости Харькова — главное 17 августа: обстрелы, заявление о «локдауне зимой»
17.08.2026, 16:24
Дрон ударил по Харькову вечером 16 августа: что известно
Дрон ударил по Харькову вечером 16 августа: что известно
16.08.2026, 20:15
Локдаун зимой в Харькове прогнозирует Ярославский, в ЦПД ответили на заявление
Локдаун зимой в Харькове прогнозирует Ярославский, в ЦПД ответили на заявление
17.08.2026, 13:22
Трагедия во время рыбалки на Харьковщине: погиб футболист
Трагедия во время рыбалки на Харьковщине: погиб футболист
17.08.2026, 12:42
Командир штурмовой роты спас раненых под прицелом FPV на Харьковщине (видео)
Командир штурмовой роты спас раненых под прицелом FPV на Харьковщине (видео)
16.08.2026, 18:46
Пять трамваев в Харькове будут курсировать по-другому во вторник
Пять трамваев в Харькове будут курсировать по-другому во вторник
17.08.2026, 19:22

Новости по теме:

17.08.2026
Ударил сына ножом в живот: мужчине на Харьковщине вручили подозрение
17.08.2026
РФ спешит к октябрю: где попытается враг закрепиться на Харьковщине – аналитик
17.08.2026
Смертельный пожар в Люботине: что стало причиной, установила полиция
17.08.2026
Полсотни человек пострадали на Харьковщине за неделю: чем бил враг
17.08.2026
Трагедия во время рыбалки на Харьковщине: погиб футболист


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «В течение минувших суток РФ была активнее на севере Харьковщины», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 17 августа 2026 в 08:09;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение минувших суток на Харьковщине было 20 боев, пишут в Генштабе ВСУ.".