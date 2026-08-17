В течение минувших суток РФ была активнее на севере Харьковщины

В течение минувших суток на Харьковщине было 20 боев, пишут в Генштабе ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали 17 раз около Лимана, Казачьей Лопани, Избицкого, Охримовки и Круглого.

На Купянском – россияне пытались прорваться трижды в районе Купянска, Куриловки и Новоплатоновки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 236 боевых столкновений. Вчера противник нанес один ракетный удар с применением 12 ракет и 82 авиационных ударов, во время которых сбросил 255 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 11 783 дрона-камикадзе и совершили 3309 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск», – пишут в ГШ.

Потери россиян на сегодняшний день следующие: