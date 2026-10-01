В Харькове собака покусала кошку: животное сняли с дерева коммунальщики
Кошку спасли сотрудники Департамента чрезвычайных ситуаций и СКП «Харьковзеленстрой». Напуганное и искусанное животное залезло на дерево и не могло спуститься самостоятельно, сообщили в пресс-службе горсовета.
В горсовете говорят, что владелица обращалась за помощью в разные службы, однако там ей отказали.
«Специалисты осторожно сняли кошку с дерева и передали ее владелице. Впереди животное ждут обследование и лечение», — говорят в мэрии.
Читайте также: Уехал в Харьков: 11-летнего ребенка потеряли в Люботине
Напомним, косулю, запутавшуюся в антидроновой сетке, спасли воины на Волчанском направлении. Ее спасли пилоты БАР «АРЕС», которые возвращались из ротации.