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В Харькове собака покусала кошку: животное сняли с дерева коммунальщики

Общество 19:32   01.10.2026
Татьяна Литвина
В Харькове собака покусала кошку: животное сняли с дерева коммунальщики Фото: Харьковский горсовет

Кошку спасли сотрудники Департамента чрезвычайных ситуаций и СКП «Харьковзеленстрой». Напуганное и искусанное животное залезло на дерево и не могло спуститься самостоятельно, сообщили в пресс-службе горсовета.

В горсовете говорят, что владелица обращалась за помощью в разные службы, однако там ей отказали.

кошка на дереве
Фото: Харьковский горсовет

«Специалисты осторожно сняли кошку с дерева и передали ее владелице. Впереди животное ждут обследование и лечение», — говорят в мэрии.

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Напомним, косулю, запутавшуюся в антидроновой сетке, спасли воины на Волчанском направлении. Ее спасли пилоты БАР «АРЕС», которые возвращались из ротации.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 1 октября 2026 в 19:32;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Кошку спасли сотрудники Департамента чрезвычайных ситуаций и СКП «Харьковзеленстрой». Напуганное и искусанное животное залезло на дерево и не могло спуститься самостоятельно.".