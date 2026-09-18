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В Харькове коммунальщики улучшили условия проживания четырехлапых

Общество 10:15   18.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
В Харькове коммунальщики улучшили условия проживания четырехлапых Фото: ХГС

На этой неделе в Харькове сотрудники КП «Центр обращения с животными» восстановили 25 вольеров, в которых проживают собаки.

Коммунальщики отремонтировали вольеры для животных
Фото: ХГС

«Коммунальщики отремонтировали и покрасили будки, заменили поврежденную плитку, отреставрировали ливневую канализацию, а также восстановили металлические ограждения и двери», – написали в пресс-службе мэрии.

Коммунальщики отремонтировали вольеры для животных
Фото: ХГС

На предприятии также напомнили, что в городском приюте проживает около 500 кошек и собак. Желающие забрать питомца могут посетить центр ежедневно, с 9:00 до 16:00, по адресу: проспект Аэрокосмический, 358.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 18 сентября 2026 в 10:15;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На этой неделе в Харькове сотрудники КП «Центр обращения с животными» восстановили 25 вольеров, в которых проживают собаки.".