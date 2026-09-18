В Харькове коммунальщики улучшили условия проживания четырехлапых

На этой неделе в Харькове сотрудники КП «Центр обращения с животными» восстановили 25 вольеров, в которых проживают собаки.

«Коммунальщики отремонтировали и покрасили будки, заменили поврежденную плитку, отреставрировали ливневую канализацию, а также восстановили металлические ограждения и двери», – написали в пресс-службе мэрии.

На предприятии также напомнили, что в городском приюте проживает около 500 кошек и собак. Желающие забрать питомца могут посетить центр ежедневно, с 9:00 до 16:00, по адресу: проспект Аэрокосмический, 358.

Читайте также: В центре Харькова появились осенние инсталляции