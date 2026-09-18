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ISW: РФ врет об оккупации Малой Волчьей, а ВСУ контратакуют возле Ольховатки

Украина 10:47   18.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
ISW: РФ врет об оккупации Малой Волчьей, а ВСУ контратакуют возле Ольховатки

В Институте изучения войны (ISW) опровергли данные РФ о якобы захвате населенного пункта Малая Волчья на севере от Харькова и рассказали подробности контратак украинских военных на Великобурлукском направлении. 

Так эксперты не нашли подтверждений заявлениям врага об оккупации Малой Волчьей на Южно-Слобожанском направлении.

«Северная группировка войск России приписала захват населенного пункта подразделениям 126-го мотострелкового полка России», – уточнили в ISW.

Тем временем, по данным аналитиков Института изучения войны, украинские войска успешно контратакуют на Великобурлукском направлении. Так, используя бронетехнику, СОУ ведут наступление в районе Ольховатки.

Однако Васильевка, Благодатное и Черное (все эти населенные пункты расположены на северо-западе от Ольховатки) остаются спорной серой зоной. Там присутствуют, как украинские, так и российские войска.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 18 сентября 2026 в 10:47;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Институте изучения войны (ISW) опровергли данные РФ о якобы захвате населенного пункта Малая Волчья на севере от Харькова".