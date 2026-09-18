ISW: РФ врет об оккупации Малой Волчьей, а ВСУ контратакуют возле Ольховатки

В Институте изучения войны (ISW) опровергли данные РФ о якобы захвате населенного пункта Малая Волчья на севере от Харькова и рассказали подробности контратак украинских военных на Великобурлукском направлении.

Так эксперты не нашли подтверждений заявлениям врага об оккупации Малой Волчьей на Южно-Слобожанском направлении.

«Северная группировка войск России приписала захват населенного пункта подразделениям 126-го мотострелкового полка России», – уточнили в ISW.

Тем временем, по данным аналитиков Института изучения войны, украинские войска успешно контратакуют на Великобурлукском направлении. Так, используя бронетехнику, СОУ ведут наступление в районе Ольховатки.

Однако Васильевка, Благодатное и Черное (все эти населенные пункты расположены на северо-западе от Ольховатки) остаются спорной серой зоной. Там присутствуют, как украинские, так и российские войска.

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