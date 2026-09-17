На Купянщине – затишье, на севере – напряженно: ситуация на фронте

В Генштабе ВСУ сообщили, что накануне на Харьковщине было 18 боев. Практически все атаки россиян зафиксировали на севере региона.

Так на Южно-Слобожанском направлении враг атаковал 17 раз в районе Казачьей Лопани, Терновой, Рубежного, Малой Волчьи, Радьковки и возле Лимана, Вильчи и Старицы.

На Купянском – был один бой около Ковшаровки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 278 боевых столкновений. Вчера противник нанес 106 авиационных ударов, сбросил 356 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 7106 дронов-камикадзе и совершили 2366 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, 33 – с применением реактивных систем залпового огня», – передают в ГШ.

Потери россиян на сегодняшний день следующие: