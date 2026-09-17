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На Куп’янщині – затишшя, на півночі – напружено: ситуація на фронті

Україна 08:06   17.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
На Куп’янщині – затишшя, на півночі – напружено: ситуація на фронті Фото: Генштаб ЗСУ

У Генштабі ЗСУ повідомили, що напередодні на Харківщині було 18 боїв. Майже всі атаки росіян зафіксували на півночі регіону.

Так на Південно-Слобожанському напрямку ворог атакував 17 разів у районі Козачої Лопані, Тернової, Рубіжного, Малої Вовчі, Радьківки та біля Лимана, Вільчі та Стариці.

На Куп’янському – був один бій біля Ківшарівки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 278 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 106 авіаційних ударів, скинув 356 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 7106 дронів-камікадзе та здійснили 2366 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, 33 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню”, – передають у ГШ.

Втрати росіян сьогодні такі:

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Вересня 2026 в 08:06;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Генштабі ЗСУ повідомили, що напередодні на Харківщині було 18 боїв. Майже всі атаки росіян зафіксували на півночі регіону.".