На Куп’янщині – затишшя, на півночі – напружено: ситуація на фронті

У Генштабі ЗСУ повідомили, що напередодні на Харківщині було 18 боїв. Майже всі атаки росіян зафіксували на півночі регіону.

Так на Південно-Слобожанському напрямку ворог атакував 17 разів у районі Козачої Лопані, Тернової, Рубіжного, Малої Вовчі, Радьківки та біля Лимана, Вільчі та Стариці.

На Куп’янському – був один бій біля Ківшарівки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 278 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 106 авіаційних ударів, скинув 356 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 7106 дронів-камікадзе та здійснили 2366 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, 33 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню”, – передають у ГШ.

Втрати росіян сьогодні такі: